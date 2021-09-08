 

Верховна Рада не приняла обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

08.09.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обращение поддержали 24 депутата, один проголосовал против, 163 воздержались, а 26 не голосовали.

В обращении отмечается, что нахождение Украины в “серой зоне” международной безопасности на фоне нарушения Россией международных актов по безопасности, угрожает всему миру.

“Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира”, – говорится в документе.

Нардепы отмечают, что важной составляющей ответа на такой глобальный вызов может стать углубление двустороннего партнерства между Украиной и США. В международной политике уже существует опыт такого партнерства. Такой статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира (Австралия, Новая Зеландия и Япония), так и государствам, находящихся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан и Израиль).

“Верховная Рада Украины просит Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине статус основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)”, – говорится в обращении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / В Тбилиси заявили о передаче Саакашвили стратегических объектов Грузии России

13.09 / 12 сентября в ходе массовых протестов в Беларуси задержали 114 человек – МВД

16.07 / Луну «омолодили» на 100 млн лет

29.07 / Политолог – ругая Россию, Байден совершает тактическую ошибку

18.06 / “Светится счастьем”, “Какая же вы невероятная красавица”. Беременная Осадчая в откровенном наряде вызвала в сети фурор

09.01 / Японцы раскритиковали власти за страх перед Россией

12.08 / Журналист “Схем” пожаловался прокуратуре на бездействие полиции в связи с возможной прослушкой его квартиры

22.09 / На Венере обнаружены следы вулканических процессов

17.04 / Российский фильм «Верните мои руки» вошел в программу американского кинофестиваля

24.09 / В Беларуси задержали 213 человек в день “инаугурации” Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика