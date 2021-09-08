Верховна Рада не приняла обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Обращение поддержали 24 депутата, один проголосовал против, 163 воздержались, а 26 не голосовали.

В обращении отмечается, что нахождение Украины в “серой зоне” международной безопасности на фоне нарушения Россией международных актов по безопасности, угрожает всему миру.

“Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира”, – говорится в документе.

Нардепы отмечают, что важной составляющей ответа на такой глобальный вызов может стать углубление двустороннего партнерства между Украиной и США. В международной политике уже существует опыт такого партнерства. Такой статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира (Австралия, Новая Зеландия и Япония), так и государствам, находящихся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан и Израиль).

“Верховная Рада Украины просит Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине статус основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)”, – говорится в обращении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

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