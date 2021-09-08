 

Голобуцкий о рейтингах: Уровень доверия к Кличко и Разумкову становится для Офиса президента серьезной проблемой

08.09.2021, 13:46, Новости дня
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“Помнится, в весеннем опросе “Рейтинга” у Разумкова, Кличко и еще у кого-то были самые низкие антирейтинги. Если выборы главы государства состоятся, как им положено, через 2,5 года, мы понимаем, что к тому времени президент уже будет гораздо менее популярен, тогда доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой серьезнейшей проблемой”, – отметил эксперт. 

Он считает, что объективных причин для роста рейтинга президента Украины Владимира Зеленского сейчас в стране нет. 

“Когда мы видим, что рейтинг вырос на каких-то 2%, плюс техническая погрешность. Такое впечатление, что эта социология делается для одного читателя. Я не вижу оснований для роста рейтинга Зеленского. Из-за визита к [президенту США Джо] Байдену? Или парада на 24 августа? Что людей беспокоит, согласно социологии? Тарифы, цены, безопасность. Что из этого изменилось в позитивную сторону? Ничего. Единственная тенденция, о которой можно говорить, – рейтинг не падает”, – подчеркнул политолог. 

Такая же ситуация и у пропрезидентской партии “Слуга народа”, убежден Голобуцкий. 

“Не вижу у них причин для роста, разве что вождение в пьяном виде представителя партии как-то “поднимает” их рейтинг. Если без шуток, то, возможно, люди упорно не хотят разочаровываться, ищут какие-то зацепки”, – резюмировал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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