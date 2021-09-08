Зачем им Дума, зачем они Думе?

Как люди из телевизора ринулись во власть и при чем здесь Волочкова.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Наконец-то Евгений Попов занялся настоящим делом. Бегает с лейкой, высаживает яблоньки на Мичуринском проспекте, в сентябре собирается подвезти еще и липы. А пока не подвез, сам гонит липу. Будущий депутат Госдумы от «Единой России» обещает избирателям райскую жизнь: повысит пенсии на 70 процентов, осчастливит подъемниками ветеранов, построит музыкальную школу, спасет храм. Длинный список благодеяний перерастает в грандиозную предвыборную платформу. От лип вдохновенный озеленитель скверов переходит к разработке единого национального стандарта благополучия.

На душе стало легко и спокойно: будет стандарт, остальное подтянется. Полагаю, Попов даже знает, с чего следует начать. Разумеется, с трансформации программы «60 минут». Национальное благополучие сильно подтачивают те Ниагары ненависти, которые регулярно вытекают из этого святого семейного источника. Жаль, что Попов не прихватил в Думу Ольгу Скабееву, жену. Тогда бы она вместо того, чтобы охранять в телестудии рубежи родины от Украины и Америки, защищала бы вместе с мужем велотрассу в Крылатском.

Грядущий триумф волеизъявления отмечен интересной тенденцией: во власть ринулись телеведущие.

Первый из них — Петр Толстой. Недавно он стал главой московского отделения «ЕР», сейчас снова баллотируется — без отрыва от работы. Вообще, идущие во власть деятели телевизионных искусств не отличаются особой изобретательностью. От Захара Прилепина в странных кофтах и раньше рябило в глазах на всех каналах, в выборную страду рябит пуще прежнего. Его коллега по партии, Анатолий Вассерман, как лежал, так и теперь лежит в валенках на печи, то есть продолжает рекламировать электрические обогреватели.

Вдохновляет свежий приток прекрасных дам. Елена Летучая, освободившись от сангигиенических работ, прислонилась к партии «Новые люди». Туда же устремилась и Юлия Барановская, прославляющая новых людей с неуемным запасом красноречия. Дальше всех пошла Марина Ким. Она не просто вступила в прилепинскую партию, где уже числится в членах президиума, но и намерена баллотироваться в губернаторы Хабаровского края. Дегтярев, вытеснивший Фургала, трепещет. Красивая молодая гражданка после неудавшегося романа с голливудским режиссером, участия в «Танцах со звездами» и ведения пресной политической программы «Большая игра» сама решительно переходит к большой игре.

Хорошо бы понять, почему знатные и не очень телевизионщики (а их гораздо больше, чем здесь упомянуто) решили двинуться во власть именно сейчас, когда страна утратила к выборам всякий интерес. Да и власть, набившая руку на нужном результате, суетится меньше обычного. Электоральная РФ впала в анабиоз. Почти ничто на поверхности жизни не напоминает о грядущих выборах. Теледебаты безнадежны, как посиделки в богадельне. Прием заостряет опытный царедворец Петр Толстой. В поединке с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым он не опускается до конкретики, а лишь повторяет краеугольное:

«Шойгу, Лавров, «Единая Россия». Кажется, это все, что нужно знать о выборах.

Но Толстой вдогонку снова повторяет, чтобы избиратели не забыли: «У РФ три союзника: армия (Шойгу), флот (он же), министр иностранных дел (Лавров)». И проникновенно так смотрит в камеру, будто ему доступны некие высшие тайные знания. А может, действительно доступны.

Ведь если кто в эти вялые дни и проявляет активность, так это именно Шойгу. Он генерирует такое количество информационных поводов, что иногда создается впечатление: это не Дума готовится к перевыборам, а лично министр обороны. Прежде телеобраз Шойгу был одним из самых привлекательных. Его отличали несуетность, спокойное чувство собственного достоинства, остроумие, органичность в любых предложенных обстоятельствах.

И вдруг Сергея Кужугетовича стало много, очень много.

Его волнует необозримый спектр тем. Одна из них очень важна. Было бы хорошо, полагает министр обороны, чтобы каждая телепередача заканчивалась каким-нибудь результатом.

Пожелание Шойгу незамедлительно исполнилось. В программе «Пусть говорят» обсуждали вопрос вопросов: имеет ли право Анастасия Волочкова справлять малую нужду на своем дачном участке?

Соседи, которые с настырностью Швондера следят через забор за балериной, уверены: нет, не имеет. Полтора часа вечернего прайма рублевский домком, увенчанный бывшей солисткой группы «Стрелки» (свежий эталон добродетели), буйствовал у Дмитрия Борисова. Поражало богатство нюансов не самой вариативной проблемы. За считаные секунды «осквернения окружающей среды» члены домкома умудрились рассмотреть (с помощью камеры) и оригинальность позы, и красные стринги, и контекст, и подтекст. Анастасия тут же отомстила обидчикам каскадом фирменных шпагатов. Программа увенчалась результатом. Под елочку Волочкова на глазах у млн зрителей не присела, хотя, кажется, имела такое намерение, но твердо заявила: у себя дома делаю что хочу. Приспущенные стринги, снова попавшие в кадр, подтвердили серьезность намерений несокрушимой балерины.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

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