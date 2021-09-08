Мнение: Октябрь – пора громких отставок. Уже скоро!

Говорят, что после нынешней избирательной кампании предстоят большие изменения, так сказать, в “кадровом составе” наших “легальных политлидеров” – к которым все уже так привыкли за почти 30 лет, что воспринимают их почти как часть обихода. То есть – из КПРФ, наконец, свалит на почетную пенсию Зюганов, из ЛДПР уйдет Жириновский, а Миронову, похоже, придется десантироваться (в СовФед почетным сенатором – он же у нас десантник!) по другой причине – поскольку идиотская изначально “СР”, даже получив приставку “за правду”, все равно не перевалит 5%-ный барьер.

Говорят, прямо с октября и начнется череда почетных отставок. А чего тянуть? По Жирику же видно, что он последние полгода точно или на уколах, или на таблетках – но точно на каком-то допинге. Те, кто способен что-то помнить дальше, чем на полгода назад, согласятся – еще зимой Жирик казался полной развалиной, даже говорил с трудом. По слухам, его на время реанимировали чуть ли не насильно – в АП ужаснулись, осознав, что никакой ЛДПР без Жириновского просто не будет – и куда же тогда девать быдлопротестный электорат?! За ЕР-то он точно голосовать не станет.

Жирик, кстати, за свое воскрешение выторговал себе, я смотрю, просто царские условия: его пускают на все каналы, а самой ЛДПР отвалили в этот раз просто немеряно денег. Мне весной и в начале лета – то есть до официального объявления избирательной кампании, когда “можно” – рассказывали на фокус-группах в разных областях, что ЛДПР не только массово (!) подгоняло по деревням грузовики с “подарками для избирателей”, причем “подписанные лично Жириновским”. Подарок – это такой пакет, а в нем – килограмм гречки, несколько банок консервов, кило моркови, кило картошки… Селяне перед грузовиками с гигантскими желтыми буквами ЛДПР выстраивались в очередь. Но это и раньше было, хотя и не в таких масштабах.

А в этот политсезон Жирик дошел до того, что уже просто массово раздавал по деревням… деньги! Буквально – приходят этакие “агитаторы ЛДПР”, обходят дома, где живут старики, обращаются по имени-отчеству – и раздают конверты. В конверте – две тысячи рублей и записка “С приветом, Жириновский”. Агитаторы поясняют – “это вам, дедушка (или бабушка), от нашей партии прибавка к пенсии!”



А вот это в народе называют “жиринобус”

Тут даже мне не хватает фантазии представить; это сколько ж должно было быть налика изначально, чтобы при такой вот раздаче (без расписок, безо всего) ХОТЬ ЧТО-ТО доходило до самих адресатов?? Фантастика.

Но Жирик все равно идет под списание – разве что его превратят в полноценного зомби (но наука вроде бы пока не освоила такие технологии). И тогда за ним в небытие уйдет и сама “партия” – это все-таки “уникальный лидерский продукт”, без “Жирика” она, что очевидно, дня не протянет. Но хорошо – бренд освободится!

Кстати – все ли обратили внимание, какой на этот раз предвыборный слоган у партии ЛДПР? Тоже ведь НЕЧТО. ЛДПР и раньше славилась своими слоганами, которые уходили в “народ”: сначала было “Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки”, потом не менее крутое “Мы за бедных, мы за русских!” А какой слоган сейчас?

А сейчас слоган партии ЛДПР – “ЛДПР”. Но обязательно – гигантскими буквами! И всё. Каково? Что ж – тоже по-своему креативно. “Партия” считает, что за 30 лет она обросла в народном сознании таким большим набором ассоциаций, что ничего больше говорить уже не надо. Результат? Это работает – в Думу они опять пройдут, и для этого не понадобятся никакие фальсификации.

А “папаша Зю”, верой и правдой служивший универсальной “заглушкой” для Кремля, уходит, похоже, просто потому, что уже, как говорят сантехники, “не держит”. “Новые коммунисты” видят, что страна буквально валится к их ногам, идеологически у режима полное банкротство, население полностью подготовлено к принятию комми обратно – и Зюганов тут уже не поможет. Будут менять, надеясь удержать таким образом управление. ЕДВА ЛИ удастся.

Хорошо бы, раз уж пошла такая волна, проводить и Явлинского – тоже надоел, обрюзг, обдряб и лег у истории на пути. Причем – лет уже так 20 назад.

К ним бы впридачу и Путина – в тот же дом престарелых, где им всем самое место. Наверняка мог бы подойти тот самый, знаменитый “бункер Путина”. И Шойгу бы прихватили, и Лаврова, и всю эту банду старперов… Россия – удивительная страна. Почему-то все уверены, что из любого начальственного кресла уходить можно только двумя путями – или на пенсию, или сразу в могилу.

Так нам, друзья, в стране социальной мобильности не достичь.