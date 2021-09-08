 

YouTube стал отставать от TikTok по среднему времени просмотра в США

08.09.2021, 13:30, Новости дня
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Китайский TikTok побеждает американский YouTube на его собственной территории. К такому выводу пришли аналитики компании App Annie, оценившие предпочтения обычных пользователей в Соединенных Штатах.

Оказалось, что американцы тратят на просмотр видеоконтента в TikTok больше времени, чем в YouTube. В первом случае среднестатистичекий пользователь тратит 24 часа в месяц, во втором – 22,5 часа в месяц.

Проблема гораздо серьезнее, чем можно подумать, глядя только на эти цифры, говорят специалисты. Напомним, что TikTok публикует короткие видео, а YouTube авторов роликов не ограничивает во времени. Это значит, что нынешняя публика более склонна просматривать контент в формате китайского видеосервиса.



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