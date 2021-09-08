Винтажный гардероб нравится Ракам: как знаки зодиака формируют свой стиль

Британский астролог Франческа Одди рассказала, как знак зодиака влияет на выбор нарядов. Она утверждает, что от космических характеристик зависит, какие цвета, фасоны и аксессуары привлекают вас больше всего. Кроме того, Одди дает советы по улучшению внешнего вида и обновлению гардероба в зависимости от знака зодиака.

Овен

Овен – первый из знаков зодиака и любит быть первым во всем. Не боясь находиться в центре внимания, он наслаждается ультрасовременными нарядами и всегда будет пребывать на острие модных тенденций. Управляемый Марсом, Овен – огненный, сильный и независимый знак, обычно ассоциирующийся с красным цветом.

Выбирайте яркие цвета и смелые узоры для своего гардероба, чтобы соответствовать вашему астрологическому знаку. А чтобы ваш образ был завершенным, не забывайте о головном уборе. Не бойтесь экспериментировать со шляпами или повязками на голову.

Телец

Знак Тельца ассоциируется с изысканностью и комфортом, ему больше подходят естественные природные тона и материалы из натуральных волокон. Тельцов отличает особая утонченность вкуса, они любят роскошь, поэтому текстура одежды очень важна для них. Задумайтесь о приобретении одежды из шелка, хлопка, льна и вискозы.

Выбирайте свободные формы и естественные текстуры, чтобы чувствовать себя единым целым с природой, ставьте комфорт превыше всего. Эффектное ожерелье, изысканный шарф или красивые серьги станут дополнительной деталью, необходимой для завершения любого наряда.

Близнецы

Близнецы, управляемые Меркурием, часто меняют свое мнение и поэтому любят экспериментировать со стилем. Они понимают, что стиль – это еще одна форма общения с окружающими или самовыражения, поэтому хотят выглядеть достойно и в спортзале, и на рабочем мероприятии, и на детской вечеринке, и на взрослом празднике, и на прогулке с собакой.

Их способность создавать разнообразные образы отражает умение адаптироваться, вписываться в любую обстановку и общаться абсолютно со всеми, независимо от обстоятельств. Мобильность Близнецов требует от них выбора удобной одежды – кроссовок, широких брюк, миди-платьев и кожаных курток.

Рак

Раком управляет Луна поэтому когда дело доходит до выбора цвета, он предпочитает белый. Раки идут в ногу с модой и постоянно обновляют свой гардероб. Представителям этого знака также нравится винтажная одежда. Что касается аксессуаров, то они, как правило, тяготеют к уникальным старинным серебряным украшениям, поскольку серебристая Луна связывает их с этим драгоценным металлом.

Лев

Управляемый Солнцем, Лев сияет ярко и уверенно. Ему подходят смелые узоры, яркие цвета и текстурированные ткани. Это набор сразу выделяет Льва из его окружения, его трудно не заметить.

Родившиеся под этим созвездием люди не особенно гоняются за последними новинками. Для них главное – это произвести эффект. Поэтому они выбирают наиболее экстравагантные вещи. Комфорт для Львов не стоит на первом месте, поэтому они всегда при параде, на высоких каблуках и в нарядном платье.

Дева

Отличающиеся небывалой педантичностью представители этого знака зодиака верны себе и в выборе гардероба. Они уделяют самое пристальное внимание деталям, их одежда отличается утонченностью, простотой и аккуратностью. Речь идет о чистых линиях, натуральных тканях, спокойных цветах и отсутствии логотипов на видных местах.

Умные и экономные Девы всегда приобретают одежу высокого качества, как правило, останавливаясь на дизайнерских предложениях. Их украшения так же изящны и минималистичны, как и вещи. Но им не мешало бы иногда отступить от этого правила и надеть нечто нестандартное.

Весы

Гармоничность этого знака проявляется и в его гардеробе. Весы отличаются прекрасными манерами, их чувство стиля в одежде – это еще один способ проявления лояльности к окружающим. Их не особенно волнуют последние модные тенденции, так как они отдают предпочтение классике.

Их одежда отличается спокойной цветовой гаммой. Они носят темные брюки строго кроя и белые накрахмаленные рубашки. А пристальное внимание к деталям приближает Весы к Девам. У них все идеально, от воротника до кончика туфель.

Скорпион

Скорпион ценит стиль, характеризующийся пристрастием к темной одежде и смелым аксессуарам. Речь идет о таких элементах гардероба, как, например, кожаная куртка, футболка большого размера, черные байкерские ботинки, обилие крупных украшений.

Скорпиона часто называют самым сексуальным знаком зодиака, поэтому они любят надевать пресловутое маленькое черное платье, умело дополняя его аксессуарами. Одним из излюбленных для них являются стильные черные очки, за которыми они любят прятаться в силу своей скрытной натуры.

Стрелец

Стрельцы отличаются любовью к ярким цветам, узорам, их привлекает все экзотическое. Они регулярно обновляют гардероб, экспериментируют с новыми стилями, эффектными аксессуарами и одеждой, подчеркивающей фигуру. Управляемый Юпитером, самой большой планетой в Солнечной системе, Стрелец – это олицетворение максимализма.

Например, летом они могут носить платье макси, потрясающее своим необычным кроем и яркими оттенками цветов. Их обувь также необычна и неизменно привлекает внимание окружающих. Им следует черпать вдохновение у итальянских дизайнеров с их смелыми узорами и красками.

Козерог

Управляемый Сатурном, Козерог является сторонником соблюдения приличий. Он привержен формализму, уважает авторитет и любит структурированность.

Козероги безупречны, их самодисциплина и сдержанный характер отражаются и на их одежде. При этом данный знак отличается утонченностью. Он всегда элегантен – и на работе, и на отдыхе, и на празднике.

Козерогам следует подумать о темных костюмах классического кроя, которые никогда не выходят из моды и всегда смотрятся эффектно.

Водолей

Водолеем управляют как Сатурн, так и Уран, поэтому и в его отношении к одежде чувствуется некоторая двойственность. Иногда он склоняется к классике, а иногда к остромодным тенденциям. Ведь Сатурн отличается разумностью, а Уран – бунтарством.

В связи с этим среди Водолеев можно условно выделить два типа. Первый, это те, кто сдержан в одежде, но изредка позволяет себе надеть нечто экстравагантное. А второй – это люди, которые полностью пренебрегают условностями и одеваются так, как им хочется.

Например, девушки могут одеваться андрогинно, выбирая джинсы, водолазки и жакеты с широкими плечами. В любом случае Водолеев-бунтарей отличает особый вкус, выделяющий их из толпы.

Рыбы

Этому знаку нравится легкая удобная одежда, которая свидетельствует о его открытой и щедрой натуре. Рыбы могут вписаться в любую обстановку, и этим они обязаны своей способности замечать самые тонкие детали. А их творческая натура в конечном итоге приводит к выработке индивидуального стиля.

И этот стиль, как правило, романтический. Рыбам подходят летящие платья из тонкой ткани, брюки палаццо, то есть, весьма широкие, льняные рубашки, кардиганы и украшения из бисера.

Как известно, представители этого знака отличаются мечтательностью, они буквально грезят наяву. Поэтому для них весьма обременительно ходить по магазинам в поисках новой одежды. В связи с этим для них лучшим выходом из ситуации было бы обратиться к профессиональному стилисту, чтобы он вплотную занялся подбором их гардероба.

Несмотря на то что Рыбы очень любят ходить босиком, им нельзя забывать о том, что им нужно выбирать прочную, высококачественную обувь, которая будет устойчивой и удержит их на земле.