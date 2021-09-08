 

“Дело вообще не в деньгах”: Ида Галич прокомментировала развод с Аланом Басиевым

08.09.2021, 13:26, Разное
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Ида Галич развелась с Аланом Басиевым в прошлом году. Фанаты вайнерши были в шоке от новости. Ведь супруги недавно стали родителями и приобрели недвижимость. Всем казалось, что их счастливая жизнь только начинается. Но Алан и Ида не смогли преодолеть кризис в отношениях.

Причина расставания

Раньше 31-летняя блогерша не комментировала подробности развода из-за сына Леона. Галич считала, что мальчику будет неприятно читать об отце негативные вещи. Но в недавнем интервью Ида приоткрыла завесу тайны и раскрыла причину расставания.

Вайнерша заявила, что у них с Аланом настал момент осознания: либо они через год друг друга убьют, либо нужно сейчас что-то исправить. Но инициатором разрыва выступил Басиев. Мужчина не говорил напрямую, что хочет развестись. Просто поставил перед фактом: либо будет вот так, либо разводимся. Галич сказала, что «вот так» не может. Ида переживает до сих пор, ведь у нее от Алана ребенок. И женщине очень хотелось, чтобы Леон рос в полноценной семье.

Кстати, многие подозревали другую причину расставания Басиева и Галич. Вроде как у блогерши сильно выросли заработки, и она решила бросить супруга, чьи доходы были существенно меньше, чем у нее. Зарплата брюнетки исчисляется миллионами, а вот Алан подобным похвастаться не может. Но Галич заявила, что изначально выходила замуж за человека с меньшим заработком по большой любви и причина развода не в этом.



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