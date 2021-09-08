Мнение: Кибератаки и 5-я статья

Цифровая эра поставлена в зависимость от глобальной войны компроматов

Возможный конфликт глобального характера, к которому движется мир, находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты.

Не так давно США отвергли инициативу президента России Владимира Путина по международной кибербезопасности. Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс, как пишет газета The New York Times, назвал «циничной и дешевой пропагандой» предложение российского лидера возобновить международное сотрудничество в области информационной безопасности».

Выборы президента США, запомнившиеся всему миру грандиозным скандалом, состоялись 8 ноября 2016 года. Победу тогда по результатам голосования одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Практически сразу после оглашения результатов сторонники проигравшей стороны, кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявили о «российском вмешательстве» в выборы. Однако никаких доказательств до сих пор предоставлено не было.

Согласно публикации в The Washington Post, авторы доклада из ЦРУ выяснили, что связанные с российским правительством люди снабжали сайт Wikileaks тысячами украденных электронных писем из штаба Демократической партии США, избирательного штаба Хиллари Клинтон. Представители американских спецслужб считают, что целью этой операции был не просто подрыв доверия к американской политической системе, а помощь Дональду Трампу. Спецслужбы ознакомили с докладом членов сената США, однако при этом подчеркнули, что нет никаких свидетельств того, что именно в Кремле курировали влияние на президентские выборы.

В команде избранного президента США тогда к докладу ЦРУ отнеслись со скепсисом.

«Доклад написали те же самые люди, которые утверждали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения. Выборы​ закончились давно и сейчас время идти вперед и снова делать Америку великой», — говорится в заявлении.

В подтверждение сказанного командой Трампа известная своими разоблачениями организация WikiLeaks сообщила, что Россия никак не влияла на итоги президентских выборов в США. Специалисты WikiLeaks установили, что доказательства причастности российских хакеров к атаке на систему подсчета голосов отсутствуют.

«Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств», — гласит сообщение в Twitter.

Европейский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, заявил, что кибератаками в ходе предвыборной кампании в США руководили сами власти Штатов. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

«Я думаю, Guccifer 2.0 — дело рук самих американцев. Guccifer 2.0 — это дело рук людей из Госдепартамента, кибернетического командования АНБ и проекта Vault 7 ЦРУ», — отметил он. Таким образом, известный взломщик опроверг обвинения американской стороны в причастности к атакам Москвы.

Однако, несмотря на отсутствие каких-либо прямых доказательств вины, так называемой атрибуции хакерских атак, информационное давление со стороны представителей Госдепартамента США и высокопоставленных чиновников НАТО продолжается. Так британский генерал Адриан Брэдшоу, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе, заявил, «что „фейковые“ новости, кибервзломы и политическое воздействие против одной из стран НАТО могут быть расценены как акт агрессии против всего альянса». Возникает вопрос: к чему ведет списанный генерал? Он подводит свою мысль к тому, что данная деятельность подпадает под действие 5-й статьи договора НАТО о коллективной безопасности.

НАТО готова применить статью 5 своего Устава о коллективной защите в ответ на кибератаки из России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios. Генсек подчеркнул, что решение о совместном ответе НАТО, не будет приниматься автоматически.

«Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки», — пояснил он. При этом Столтенберг отказался уточнить, при каких именно условиях может быть задействована пятая статья. «Я считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику», — сказал он.

Текст пятой статьи устава НАТО допускает весьма широкую трактовку. Статья гласит, что нападение на одну или несколько стран альянса, причем не только вооруженное, но и посредством кибератаки, «…будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран альянса окажет помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».

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Далее там еще про оплаченную "Радио Свободу"работу Лошака и т.п.

(с) Руслан Темирбулатов

https://eadaily.com/ru/news/2021/09/07/cifrovaya-era-postavlena-v-zavisimost-ot-globalnoy-voyny-kompromatov – цинк

1. Как говорилось неоднократно, тему "Рашагейта" так просто похоронить не дадут и будут использовать в том числе и до выборов 2022-го года в США.

2. Тема операций под фальшивым флагом конечно не нова, учитывая вскрытые хакерские программы ЦРУ и АНБ, которые использовали подобный метод работы.

3 Увязка хакерских атак с 5-й статьей устава НАТО создает гипотетический сценарий, при котором спецслужбы получают опцию по конструированию повода к войне, банально организуя фейковую кибератаку, достаточно чувствительную для общества и инфраструктуры, в чем могут быть обвинены Китай или Россия, которые на дипломатическом и медийной уровне заранее навязываются обществу как главные виновники таких атак. Это можно назвать условным сценарием "киберпробирки Пауэлла" или "кибер-Тонкинским инцидентом".

4. И разумеется, все это никак не будет мешать вопросам ведения текущей информационно-психологической и кибервойны против России и Китая, на что выделялись и будут выделяться соответствующие бюджеты.

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