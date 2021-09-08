Das Erste – мятежники в Гвинее пообещали начать мирный переход к демократии

Через день после переворота, организованного военными, жизнь в Гвинее почти вернулась в нормальное русло, передаёт Das Erste. Мятежники уверены, что свержение президента отвечает требованиям многих гвинейцев. Они обещают создать стабильные условия и начать «всеобъемлющий мирный переход» к демократии. Мировое сообщество, с другой стороны, резко осудило переворот и призвало освободить арестованного президента.



Reuters

На улицах столицы Гвинеи Конакри в понедельник царила тишина. В воскресенье горожане услышали ожесточенные перестрелки, а затем ликование. Многие жители Конакри и представители оппозиции праздновали захват власти армией. В том числе и Фатумата Диалло: «Я очень счастлива. Мы вышли на улицы в знак радости. Я очень, очень счастлива!» — передаёт Das Erste.

ООН, ЕС и бывшая колониальная держава Франция, с другой стороны, резко осудили переворот и призвали освободить президента. Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС пригрозило санкциями. США также предупредили о прекращении международной поддержки Гвинеи.

С другой стороны, оппозиционеры, например молодой Абдулай Оуму Соу, считают, что свержение президента отвечает требованиям многих граждан. «Мы здесь, чтобы показать нашу радость, потому что в течение долгого времени мы страдали. Со временем Бог показал нам кого-то, кто сильнее, чем он, президент. Прежде всего это терпение, мы были терпеливы», — рассказывает он.

Альфа Конде пришёл к власти в 2010 году на первых свободных демократических выборах с момента обретения независимости в 1958 году — и считался «маяком надежды и фактором стабильности» после неспокойных времен. Однако, как отмечает Das Erste, с течением времени его стали всё чаще критиковать за авторитарный стиль правления и нарушения прав человека.

В прошлом году он добился принятия поправки к Конституции, позволившей ему выдвинуть кандидатуру на выборах в третий раз. После его победы на президентских выборах в стране произошли массовые демонстрации и вспыхнуло насилие. В столкновениях с силовиками погибло множество людей.

По словам военных, устроивших переворот, новая Конституция, обеспечившая Конде переизбрание на третий срок, теперь отменена. В воскресенье бойцы военного спецназа арестовали 80-летнего президента — его и его администрацию они обвиняют в массовых фальсификациях и должностных упущениях.

С помощью видеобращений в социальных сетях, а затем и на государственном телевидении мятежники объявили о своём намерении распустить правительство, отменить Конституцию и закрыть национальные границы. Вечером в стране был введён комендантский час.

С понедельника жизнь в Гвинее идёт своим чередом. Мятежники добиваются новой Конституции, в разработке которой должен принять участие каждый. Они обещают мирный переход к демократии: «Мы проведём общенациональные консультации, чтобы начать всеобъемлющий мирный переход. Никто не должен умирать напрасно. Гвинейцы больше не должны умирать за политику, потому что мы поставили политику выше себя и забыли, кто мы», — заявил полковник Мамади Думбуя, лидер мятежников.

По мнению мятежников, после прихода к власти военных люди больше не должны умирать напрасно. Однако видеоролики в социальных сетях демонстрируют безжизненные тела, лежащие на улицах столицы.

После путчей в Мали и Чаде Гвинея стала ещё одним политически нестабильным государством в регионе, заключает Das Erste.