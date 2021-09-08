Times – Лондон и Брюссель избежали «сосисочной войны», продлив льготный период по североирландскому протоколу

Великобритания и ЕС договорились ещё на несколько месяцев продлить переговоры о будущем протокола по Северной Ирландии, оставив в силе действие льготного периода для импорта британских товаров в регион, пишет The Times. Как отмечает издание, это позволило избежать перебоев в торговле и нехватки товаров на полках в магазинах Северной Ирландии.



Reuters

Лондон и Брюссель решили на неопределённый срок продлить действие льготного периода, позволяющего избежать полноценных проверок товаров, пересекающих границу Великобритании с Северной Ирландией после брексита, пишет The Times.

Это означает, что продовольственные товары продолжат поступать из остальной части Соединённого Королевства в Северную Ирландию по упрощённой системе проверок. Кроме того, это позволит избежать так называемой сосисочной войны, то есть нового витка противостояния с ЕС относительно продажи в североирландских магазинах британских сосисок и фарша, которые в противном случае оказались бы под запретом с конца сентября.



Как отмечает издание, этот шаг, который, как ожидается, будет официально подтверждён в письменном заявлении министров на этой неделе, призван ещё на несколько месяцев продлить переговоры о будущем протокола по Северной Ирландии.

Главный переговорщик Великобритании по брекситу Дэвид Фрост заявил, что перерыв обеспечит «определённость и стабильность» для Северной Ирландии, где опасались серьёзных перебоев в торговле после окончания льготного периода.



«Чтобы создать возможность для дальнейших обсуждений, а также для того, чтобы обеспечить определённость и стабильность предприятиям, пока идут переговоры, правительство продолжит действовать по протоколу на текущей основе», — отметил Фрост.

Как напоминает The Times, североирландский протокол позволяет Белфасту сохранить членство в едином рынке и таможенном пространстве ЕС после брексита, однако фактически создаёт торговую границу Северной Ирландии с Великобританией.

В ходе переговоров с Брюсселем Лондон намерен добиться пересмотра протокола, однако в ЕС уже неоднократно отвергали возможность внесения изменений в документ. Официальные лица с обеих сторон заявили, что в процессе переговоров не удалось добиться значительного прогресса, поскольку Великобритания и ЕС по-прежнему придерживаются противоположных подходов к решению проблемы.