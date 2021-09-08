В Топ-3 удовлетворённости смартфонами попал 150-долларовый телефон

Эксперты рынка высоких технологий назвали рейтинг удовлетворенности смартфонами. В ТОП-3 вместе с дорогостоящими моделями Samsung, Huawei и других производителей, попал и 150-долларовый аппарат.

По мнению специалистов авторитетного бенчмаркингового ресурса AnTuTu, открывают десятку лучших смартфонов Pro-версии Nubia Red Magic 6 и Vivo X60. Вызывающими наибольшее количество позитивных отзывов у их владельцев оказались и недешевые по стоимости Honor Magic 3 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra. Также не относятся к бюджетным аппараты Meizu18, Huawei Mate 30 5G и Huawey 40 Pro.

Открывает тройку лидеров Ultra-модификация Samsung Galaxy Note20 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Лидером же стала бывшая дочерняя компания корпорации Huawei Honor, 30 Pro+ признан наиболее удачным выбором и набрал максимум положительных откликов. Гаджет с фирменным процессом Kirin 990, доставшимся ему от предыдущего сотрудничества, заряжается как проводным, так и беспроводным методом.

Однако вторую строчку престижного перечня занял абсолютно недорогой девайс от китайского бренда OPPO. K9 5G при стоимости в 150 долларов также получил возможность работы в новейшем формате связи. Кроме того, он

Оборудован мощной и продуктивной однокристальной платформой Snapdragon 768G, и 64-мегапиксельным главным объективом основной камеры. Его OLED-дисплей от Samsung поддерживает 90-герцную частоту смены изображений, а зарядить его аккумулятор можно с помощью быстрой проводной 65-ваттной зарядки.

Источник: www.ixbt.com