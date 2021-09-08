Скандалы: Депутата выберут по батюшке

Избирком отказался вписать в бюллетень прежние имена «двойников» Бориса Вишневского

Санкт-Петербургский избирком во вторник отказался добавить в бюллетени на выборах в Госдуму и законодательное собрание города информацию о прежних именах и фамилиях двух новоявленных Борисов Вишневских — «двойников» зампреда партии «Яблоко» Бориса Вишневского. По мнению комиссии, это возможно только в случае полного совпадения ФИО кандидатов, тогда как «двойники» остались с родными отчествами.

Юрист согласен с такой трактовкой, но советует «яблочнику» обратиться в суд. Сам господин Вишневский хотел бы услышать юридические разъяснения от Центризбиркома.

«Яблочник» Борис Лазаревич Вишневский потребовал от горизбиркома обязать территориальные избирательные комиссии (ТИК) указать в бюллетенях прежние имена его конкурентов-однофамильцев. На выборах в Госдуму по Центральному округу №216 против него баллотируется муниципальный депутат Борис Игоревич Вишневский от партии «Зеленые», а на выборах в заксобрание по округу №2 — еще и руководитель отдела продаж авторемонтной компании Борис Геннадьевич Вишневский (на городские выборы они идут самовыдвиженцами). Оба «двойника» раньше имели другие имена и фамилии: первого звали Виктором Быковым, второго — Алексеем Шмелевым.

“Ъ” неоднократно писал, что технология кандидатов-«двойников», за которых избиратели могут проголосовать по ошибке, в этом году активно применяется на выборах всех уровней (см. “Ъ” от 23 июля и 12 августа). При этом глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова ранее утверждала, что обмануть людей таким образом не получится.

Наши избиратели — люди образованные, грамотные, подготовленные. Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его «двойников», но мы должны им в этом помочь.

Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указывается прежняя фамилия, имя и отчество»,— говорила она на заседании ЦИКа 2 августа.

Однако петербургский избирком посчитал, что в случае с тремя Борисами Вишневскими оснований для этого нет. «По буквальному смыслу закона такое указание предусмотрено лишь в том случае, если есть полное совпадение имени, фамилии и отчества»,— заявил 7 сентября на заседании комиссии глава ее юридического управления Олег Зацепа.

Новая редакция соответствующей нормы закона, на которую сослался горизбирком, появилась в избирательном законодательстве весной 2016 года. Согласно ей, «если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью», то в бюллетене они располагаются по старшинству. А если кто-то из этих кандидатов в течение года до назначения выборов «менял фамилию, или имя, или отчество», то в бюллетене должны указываться и их прежние ФИО.

Новоявленные Борисы Вишневские сменили только имена и фамилии, но не отчества. Если бы они сделали это, то помимо указания прежних имен оказались бы в списке кандидатов ниже «яблочника», поскольку родились позже него.

Сейчас же «настоящий» Борис Вишневский стоит в бюллетене последним из этой троицы — согласно алфавитному порядку отчеств.

«Яблочник» намерен обжаловать решение горизбиркома в ЦИКе. «Наверное, мы по-разному трактуем закон. Я хочу, чтобы ЦИК сформулировал юридическую позицию, а не ограничивался устными заявлениями на заседании»,— сказал он “Ъ”.

Напомним, на заседании ЦИКа 6 сентября Элла Памфилова раскритиковала информационные стенды, которые будут размещены на петербургских участках. Там указаны прежние имена «двойников» Бориса Вишневского, но их фотографии отретушированы — кандидаты похожи на «яблочника», им «прифотошопили» залысины и бороды. Госпожа Памфилова назвала эту ситуацию «апофеозом грязных технологий» и рекомендовала горизбиркому заново сфотографировать кандидатов. Кроме того, она призвала «двойников» «собрать остатки совести в узелок и сняться с выборов».

Во вторник член горизбиркома от «Яблока» Ольга Покровская подняла вопрос о фотографиях, но представитель ТИК заверил ее, что оба кандидата действительно «бородатые». Олег Зацепа признался, что с трудом узнает Виктора Быкова, но подчеркнул, что закон не запрещает ретушировать фотографии. Он также выразил сомнение, что «двойники» согласятся делать новые фотографии. Тем не менее, по информации «Фонтанки», избиркомы связались с ними, и те обещали «подумать».

Исходя из буквальной трактовки закона, городская комиссия права, говорит электоральный юрист Антон Рудаков, «формально указание на факт смены фамилий, имен и отчеств увязано с полным совпадением ФИО». Борис Вишневский едва ли добьется успеха в суде, но такой иск станет подспорьем для исправления избирательного законодательства, уверен эксперт, «практически все понимают, что происходящее находится за гранью абсурда и декларируемых принципов, хотя и в формальных рамках закона».

Отметим, что 6 сентября Элла Памфилова уже заявила, что после выборов ЦИК подготовит соответствующие предложения. Электоральный юрист Роман Смирнов напоминает, что раньше в таких случаях использовали псевдонимы, которые указывались рядом с одинаковыми ФИО, «правда, и там были свои «двойники», например, приписывали: «настоящий» или «губернатор»».

Андрей Прах; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург