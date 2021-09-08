Скандалы: В мужской эскорт пошли слесари и мигранты

К требованиям успешных кандидатов помимо внешности добавились владение дополнительный специальностью, IQ-индекс и QR-код

Пандемия настолько подкосила материальное положение некоторых мужчин, что они решились податься в мужской эскорт. Тем более что за время карантинных ограничений в этом сегменте услуг взамен пышных сетевых хостингов с откровенными фото эскортников появилось множество частных «менеджеров», объявляющих набор в соцсетях на условиях полной анонимности. Но, как выяснилось, повлияв на условия работы мальчиков по вызову, ковид изменил и их клиентуру.

А с ней — и требования к успешным кандидатам. Теперь самые жирные плюсы в резюме жиголо — не лицо с телом, а дополнительные специальности, IQ-индекс и QR-код.

Как за три ковидных волны изменился мужской эскорт, мы узнали от новобранцев этого бизнеса и от тех, кого он в силу новых вызовов оставил за бортом.

До пандемии открытым широкой публике профилем агентств по предоставлению мужского эскорта было «элитное сопровождение клиенток на важных для них мероприятиях». Подразумевалось, что обеспеченным дамам нередко требуется появиться с интересным незнакомцем там, где на нее может быть устремлено множество любопытных глаз и объективов светских хроникеров. Крупные заведения сулили 100-процентный успех своих сотрудников в любом антураже: «В нашем агентстве большой выбор мужчин красивой внешности различных типажей, которые удовлетворят даже самую требовательную даму. Они поразят вас не только своей внешностью и харизмой, но и умением влиться в любое общество и сыграть роль влюбленного в вас партнера. Наши профессиональные модели посетят любое ваше мероприятие как в России, так и за границей, преобразят атмосферу вечера и очаруют всех гостей».

По искреннему убеждению тех, кто подрабатывал в подобных заведениях в качестве того самого «харизматичного красавчика», бизнес процветал, благо поводы для эффектного выхода с фактурным поклонником у женщин всегда находились — взбодрить ставшего равнодушным мужа или любовника, утереть нос подругам, показать всему миру, что не одинока…

— Обычно это настолько важно для женской самооценки и самоощущения, что платить готова каждая, у которой есть комплексы на эту тему и свободные деньги, — уверяет столичный фитнес-тренер, до пандемии время от времени подрабатывавший в эскорте. — Соответственно, места, где доводилось работать, попадались самые разные, но всегда интересные — бизнес-форумы, открытие вернисажей, презентации, премьеры и прочие тусовки, где на самом деле одинокая женщина не хочет показываться одна. Я висел в базе агентства, где ценник на сопровождение начинался от 20 тыс. руб. за вечер, если без интима. Интим по договоренности с клиенткой, но до него дело почти никогда не доходило.

— Почему?

— Элементарная женская психология. Женщина, для которой очень важно не показаться одинокой другим, — это определенный психотип. Такие могут заплатить за сопровождение, но потребовать платную любовь им очень сложно, даже если она действительно физиологически нуждается в сексе. Ну, за редким исключением, когда, к примеру, удачно выпили вместе и клиентка неожиданно для себя раскрепостилась.

— Неужели клиентки редко удачно выпивают с мужским эскортом?! Мне представлялось, что выходы главным образом на мероприятия, где подают горячительное!

— Так и есть, но не забывайте, что она платит за то, чтобы произвести впечатление на кого-то конкретного или на всех сразу, а не для того, чтобы искренне расслабиться на публике и утратить контроль над собой. До пандемии у меня был показательный заказ, когда богатая бизнес-леди, руководитель одной крупной фирмы, оплатила мое присутствие на корпоративе, чтобы я перед ее подчиненными… изобразил ее сына! Как я понял, ее настоящий сын много лет назад прервал с ней всякое общение из-за какой-то обиды, а ей важно было показать персоналу, что в ее семье все хорошо. Зачем, не знаю, не спрашивал. Но, естественно, никакого продолжения подобная заказчица никогда не пожелает.

По словам моего собеседника, клиенток, желающих конкретно интима, всегда было меньшинство, такие заказы сразу видно, и от него исполнитель вправе отказаться еще на уровне диспетчера:

— Заказчицы, которым нужен только секс, обычно никуда не водят, вызывают сразу на адрес. Также, если клиентка берет с собой мальчика за границу, но не на какой-нибудь бизнес-форум, а на курорт, тоже велика вероятность, что от секса не отвертеться.

Но в карантин у мужского эскорта, увы, уцелели только клиентки, вызывающие жиголо сразу в постель — печалится фитнес-тренер, на таких условиях в эскорте больше не подрабатывающий. Он уверяет, что изменение клиентских запросов осложнило жизнь не только ему, но и всем мальчикам, для которых эскорт был не основным занятием, а непыльной подработкой.

— Если совсем откровенно, то у профессиональных мальчиков по вызову 80% клиентов — мужчины, — поясняет мой собеседник. — Богатые геи и платят больше, и нередко берут на содержание, если мальчик угодил. А с женщинами имели дело в основном фрилансеры вроде меня, висящие в базе и берущие заказы максимум 1–2 раза в месяц. Все из профессий, где, как и в эскорте, во главе угла приятная внешность, коммуникабельность, хорошие манеры и физическая форма, — тренеры, стриптизеры, не слишком успешные спортсмены, начинающие артисты, часто симпатичные бармены и официанты ночных заведений… И мы, конечно, старались выбирать заказы, где можно обойтись без интима.

Собеседник признает, что иногда соглашался «рискнуть здоровьем», но только когда искушение превышало отвращение:

— Иногда брал заказы на поездку за рубеж, если уж очень заманчивая заграница и ненадолго. Но вообще для большинства парней, с которыми я этот момент обсуждал, интим с клиентками такая же проблема, как и для меня. Все же за мужчин не 20-летние девушки платят, а дамы в годах, какими бы ухоженными они ни были, по-настоящему возбуждают только любителей, каких единицы. Большинству же парней с возрастными спать не только не особо приятно, но иногда вообще невозможно… без специальных препаратов, а регулярный их прием — вред здоровью. А когда в пандемию все тусовки и «заманчивые заграницы» накрылись медным тазом, светских дам, которым мальчик нужен только на выход в свет, среди клиентов крупных агентств мужского эскорта не осталось, только геи и престарелые нимфоманки.

— То есть мужской эскорт в смысле достойного сопровождения дамам умер?

— Да, так и есть. Но быстро возродился в другом обличье. Но только теперь он больше подходит мальчикам не из спорта и шоубиза, а «додикам» из науки или «самоделкиным» из гастарбайтеров.

«Лишь бы окьюарился!»

Тем не менее организаторы эскорт-услуг и менеджеры-посредники (в просторечии — сутенеры и диспетчеры на вызовах) отмечают, что за время пандемии количество мужчин, желающих заработать эскортом, существенно выросло. Так, сутенер, ведущий в Сети тематический канал, пишет: «От представителей сильного пола я чуть ли не через день получаю сообщения примерно следующего содержания: «Как стать мужчиной по вызову?», «Хочу брать деньги за секс с дамами», «Как мне попасть в мужской эскорт» и т.п.». Автор поста уверяет, что работой в эскорте интересуются в основном молодые люди традиционной ориентации, поэтому он сразу предупреждает соискателей: услугами мужчин по вызову обычно мужчины и пользуются. Но у некоторых, если верить сутенеру, материальное положение пошатнулось столь сильно, что они готовы поступиться своими принципами.

Что касается эскорт-услуг дамам, то этот рынок уцелел в очень урезанном виде. Вот что говорят о нем профессиональные посредники:

— В Москве и Питере небольшой спрос еще есть, но чаще уже не через сайты-агрегаторы, а ситуативно. Если юноше с подобными амбициями повезло попасть в соответствующую тусовку и проявить там себя. Кто-то, к примеру, попадает в компанию богатых тетенек в качестве массажиста. Если удалось угодить, то клиентка держит его при себе какое-то время, а потом передает другим подругам. В итоге на него работает «сарафанное радио». Бывает, что симпатичный парень устраивается к большой начальнице, скажем, водителем. И в процессе основной работы ему удается стать для нее больше, чем шофером. Но все это тяжелый труд, в том числе и психологический. И еще надо попасть в нужное место в нужное время, а это лотерея. Конечно, выехать по вызову в режиме почасовой оплаты намного легче.

В качестве поставщиков доступных мальчиков богатым дамам до пандемии работали в том числе и близкие к их кругу женщины: часто такую «допнагрузку» несли всякие продюсерши и имиджмейкерши (если речь о богачках из шоу-бизнеса, коммерции, управления или политики) и стилистки-визажистки-массажистки-тренерши, если речь о богатых домохозяйках. Попасть в обойму таких «элитных мамок», по их собственному уверению, довольно тяжело. Конкурс на место — как в театральный вуз.

— По опыту, обычных симпатичных парней в гетеросексуальную тему берут очень редко, если только он не известный широкой публике артист или спортсмен, — на условиях анонимности делится одна из подобных посредниц, служащая при богатой бизнес-леди.

Как уверяют «элитные мамки», парни из шоу-бизнеса и фитнеса быстро понимают специфику: если уж взялись, то быстро улавливают, что к чему. А вот с обычными красавчиками, решившими продать свое общество женщине, сплошные мучения. При общении они «хуже самых капризных баб»: то хорохорятся и цену себе набивают, то плачутся и жалуются на жизнь.

— Иногда я и впрямь чувствую себя их мамкой, — признается одна из посредниц. — Съездит такой нежный нарцисс на тему («тема» — на сутенерском жаргоне «заказ». — Авт.), а потом ноет три дня: ой, она была такая старая! За такие копейки я больше не буду с ней спать, это стоит как минимум втрое дороже! А еще через три дня начинает ныть в обратном направлении: ой, а чего она больше меня не зовет, я ей не понравился?! Скажи честно, ты ей других мальчиков показывала? Другому ее отдала, да?! Мои денежки — и другому, да? Признайся, он тебе доплатил? Нет? Но почему тогда она меня не заказывает больше, я же старался!

Но пандемия не тетка, и сейчас, если верить «мамкам», в эскорт просятся две принципиально новых для этой сферы категории мужчин, лишившихся основной работы из-за коронавируса: «Первые — маменькины сынки, таким легче принять мысль, что поправить их материальное положение должна женщина старше их. Хотя при общении с ними иногда кажется, что он то ли делает вид, то ли и впрямь не понимает до конца, что ему придется делать. Будто надеется, что клиентка просто погладит его по голове, а еще покормит и на карманные расходы выдаст, как мама. А вторые, наоборот, типичные мужланы — вчерашние строители, слесаря и прочие разнорабочие. Такие могут работать или руками, или детородным органом, ничего другого им даже в голову не приходит».

По словам «менеджеров», что с маменькиными сынками, что с мужланами — сплошные хлопоты. Они не умеют оперативно реагировать на «темы» (заказы), делать и высылать привлекательные «нюдсы» (откровенные фото), не имеют открытых виз, а многие и вообще загранпаспортов. «На карандаш» посредники берут только самых фактурных и харизматичных от природы: время, потраченное на их воспитание и обучение, хотя бы рано или поздно окупится.

— Отказавшийся от подработки в эскорте фитнес-тренер сказал мне, что в «гетеросексуальной теме» остались одни «престарелые нимфоманки», покупающие не спутника для выхода в свет, а партнера в постель. Может, маменькины сынки и мужланы — как раз то, что им надо?

— На то и расчет! Лишь бы окьюарился!

Оказывается, сегодня самое главное условие для успешного кандидата в мальчики по вызову — не загранпаспорт с визами, а QR-код. «Кьюаром» посредники в мужском эскорте для удобства называют любое официальное подтверждение отрицательного ковид-статуса — сертификат о прививке, справка о наличии антител и пр.

— Если соискатель имеет прививочный сертификат или готов его получить, это большой плюс, — уточняет одна из «мамок». — Ну или должен быть готов сдавать ПЦР-тест перед каждой «темой», за свой счет, конечно. Платежеспособные клиентки не дуры, им свое здоровье дорого, и исполнителя без QR-кода они к себе и близко не подпустят. Сейчас все боятся подцепить какой-нибудь новый штамм, так что это нормальное требование.

Кроме падения квалификации кадрового состава вследствие сужения клиентуры пандемия принесла в мужской эскорт и еще одну напасть — засилье посредников-самозванцев, рассылающих свои заманчивые предложения мужчинам напрямую в мессенджерах соцсетей или публикующих их в личных каналах. В качестве примера мне показывают ряд идентичных объявлений вроде этого: «Хотите зарабатывать от 20 тыс. руб. в день и больше? Ищем парней для женщин от 45 лет. Наши клиентки — обеспеченные женщины, у которых нет времени на личную жизнь. Чтобы сохранить анонимность, они подбирают партнеров для интима через нас и готовы платить нашим исполнителям от 10 тыс. руб. за один заказ. Bcтречи происходят у клиенток дома или в отелях. Конкретный гонорар зависит от ваших данных, поэтому соискателям необходимо указать: имя, город, возраст, рост, вес, размер, вредные привычки (если есть) и ковид-статус (сертификат или справка об антителах — должны быть обязательно). Чтобы получить свой первый заказ, к анкете следует приложить несколько фото (портрет, в полный рост и несколько «нюдсов» — интимных фото), указать номер телефона и перевести нам 1500 руб. за регистрацию в базе (не путать с %, который вы будете нам перечислять в дальнейшем с каждого заказа, для разных работников он разный). Мы обещаем вам: адекватную администрацию, гарантию анонимности, быстрый карьерный и материальный рост, связь 24/7 в Москве, Питере, Казани, Сочи, Ярославле, другие города — по отдельной договоренности. Размести свою анкету на крутых условиях — и найди приятную и выгодную подработку!»

На подобной сетевой самодеятельности, по мнению бывалых посредников в мужском эскорте, легко могут «греть руки» мошенники или даже шантажисты:

— Самое простое, если такой сетевой «менеджер» просто исчезнет после перевода ему 1500 руб. «за регистрацию в базе». Но ведь может и шантажировать присланными ему «нюдсами» и анкетой для эскорта. На официальных сайтах мужского эскорта хотя бы есть контакты для обратной связи. А сутенер или сутенерша из мессенджера просто исчезнет, и все.

Действительно, куда же тогда бежать обманутому кандидату в жиголо, не в полицию же!

Эскорт мертв, а быт еще нет…

Сложившиеся обстоятельства породили новую породу мальчиков по вызову — инстаграм-индивидуалов, или просто инста-инди. Потенциальных клиенток они определяют на глазок в соцсетях и пишут им в «личку», в качестве разведки боем предлагая услуги фотографов (стилистов, массажистов, йогов, специалистов по похудению и т.д.). Это, кстати, не всегда обман: в условиях конкуренции альфонсы действительно вынуждены расширять компетенции и осваивать смежные специальности, так как сегодня одним мужским достоинством сыт не будешь, клиентки хотят большего спектра услуг. На завуалированные предложения раскрепощенные пользовательницы 40+ нередко реагируют благосклонно:

— Мне в инсте пролайкал все фотки какой-то незнакомый подписчик, — делится 51-летняя Вероника из Обнинского района, финансовый директор фармацевтического производства. — Из любопытства заглянула в его профиль, а там сладенький мальчик не старше 25. Как увидел, что я к нему зашла, сразу написал в «личку». Мол, он фотограф и стилист, наметанным взглядом видит во мне стиль и породу, мечтает сделать со мной очень красивую фотосессию. Для знакомства пригласил в модный клуб в центре Москвы. Я согласилась. Обманутой себя не чувствую. Я женщина свободная, никого не обманываю. А мальчик этот, конечно, что-то попросит, тут я не заблуждаюсь, — за фотосессию или в долг… Но это мне решать, захочу — дам, захочу — нет. Заставить меня он не может, а если с ним будет весело, я, так и быть, помогу ему материально в пределах нового смартфона. Деньги у меня есть, но вот жизнь очень скучная. Подруги все замужем, внуков нянчат, дочь выросла. А мне чего пропадать, пока вид товарный?!

Вид у Вероники и впрямь товарный: жесткая диета, спорт, хороший косметолог, рядом с 25-летним она не будет смотреться мамой. Компания сверстников, тусующаяся по клубам, в Вероникином возрасте редкость, а свободной обеспеченной женщине иногда так хочется тряхнуть стариной! Вероника и ей подобные — главная аудитория инста-стилистов.

Но с учетом непростых времен в мальчиках по вызову даже больше, чем навыки в имиджевой сфере (фотосъемка, визаж и пр.), ценятся умения, полезные в хозяйстве, — ремонт, строительство, сад-огород и т.д. А это и есть «вчерашние прорабы, ремонтники и гастарбайтеры», на наплыв которых в качестве соискателей места в мужском эскорте жалуются «элитные мамки». Судя по рассказу москвички о своей 53-летней подруге Вике, до многих из них уже дошло, что с «мамками» можно и не делиться:

— Приезжаю к подружке на дачу, — делится москвичка Арина. — А у нее там молодой гастарбайтер, симпатичный. Я сначала думала, что это работник, но он не только плов сварил, но и за стол с нами сел. Потом я заметила, что в Викином доме у него отдельная комната. Вечером за бокалом вина я стала выведывать, почему работник живет прямо в доме? Ну она и рассказала…

Оказалось, молодой трудмигрант ходил по дачному поселку, предлагая всякие подсобные работы, а разведенной Вике, которая на даче одна, как раз требовалась помощь — в доме кое-что починить, газон покосить…

— Вот Вичка его и наняла, — продолжает Арина, — а он, по ее словам, такой милый оказался, воспитанный, чистоплотный, готовит вкусно. А еще, в отличие от наших мужиков, вежливый и ласковый. Вот Вика и решила оставить его при себе, только на прививку предварительно отправила. Пока на лето, а там, говорит, видно будет. Ну да, он с ней спит, хотя младше ее даже не в два раза, а больше. И она ему платит, но не за постель, конечно, а за то, что он по хозяйству все делает. Вика говорит, что ее все устраивает. Мужей что-нибудь сделать не допросишься, а работникам все равно приходится платить. А тут любовь входит в ценник помощника по даче. Скромный, не избалованный, что еще надо?

Виктория не одинока в своем выборе: подобных случаев немало, особенно в дачный сезон. Москвичка Ксения рассказала, что молодого и исполнительного трудмигранта подселила к себе на дачу ее свободная от брачных уз моложавая и активная мама 57 лет. Вообще трудмигранты во временном мужском эскорте, он же трудовой десант, за пандемию стали тенденцией, с которой смирились даже мусульманские семьи. Так, работающая в столице Наргиз из узбекского Джизака рассказывает, что с русской женщиной в возрасте уже второй год живет ее 25-летний брат. Несмотря на строгое отношение мусульман к семейным ценностям, семья парня в принципе довольна: и работа, и личная жизнь у сына, что называется, «в одном флаконе». Ведь молодому мусульманину на заработках в дальних краях тяжелее всего без женщины, и этот голод, по словам семьи, «способен ввергнуть мужчину в искушение и грех». А долгосрочное сожительство можно считать временным браком.

— Ничего страшного, — говорит Наргиз, — как только брат заработает на калым (выкуп) за невесту и на нормальную свадьбу, чтобы всех позвать, то сразу вернется и женится на молодой и на своей. У него уже есть невеста из хорошей семьи.

Но было бы несправедливо утверждать, что платежеспособных россиянок помимо мужского достоинства интересует только то, что жиголо умеют делать руками. Если верить студенту Феликсу из Москвы, некоторых влечет интеллект:

— Я давал объявление, что готовлю к ЕГЭ. Позвонила женщина и предложила за академический час вдвое больше… если я буду проявлять интерес к ее дочери! А то, говорит, у девочки возраст такой, интересуют только гулянки с парнями. А если она, мол, мной увлечется, то, может, и учебой заодно. Сказала, что выбрала меня по фото, я как раз во вкусе ее дочки. И попросила выслать фото зачетки и сертификата о вакцинации.

Собственно, выгодная сделка у Феликса только поэтому и сорвалась: на тот момент он был еще не привит, а клиентку это не устроило. Обобщая сказанное, в наше время не так важно, чем именно соблазнил жиголо клиентку — телом или делом, помощью по дому или IQ, но QR-код ему понадобится точно. Логично, что даме, которой есть чем платить, есть и что терять, поэтому к ковидному безрассудству она не склонна.

Жанна Голубицкая