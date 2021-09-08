ЕС согласовал продление персональных санкций против России

Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали продление до марта 2022 года персональных санкций против РФ «за нарушение территориальной целостности Украины», запущена техническая процедура оформления, сообщил источник в Совете ЕС.

«Постпреды ЕС согласовали этот пункт повестки, но он еще нуждается в утверждении через письменную процедуру, поэтому пока (решение) не может считаться окончательным», – сообщил РИА «Новости» источник.

Постпреды запустили техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября. Ожидается, что санкции будут продлены до 15 марта 2022 года.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в Европу, заморозку финансовых активов, а также запрет на предоставление денежных и других экономических ресурсов для лиц, включенных в список.

В июле министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против РФ еще на шесть месяцев.

В августе участники саммита «Крымская платформа» рассмотрели введение политических, дипломатических и ограничительных мер против РФ из-за Крыма.