 

Соловьев оценил идею переименования Украины в «Россию – 1»

08.09.2021, 13:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее киевский журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию – 1», а Российскую Федерацию называть «Россией – 2».

«Гордон – не журналист, а сотрудник СБУ, нацистский мерзавец и подонок, которого, по идее, надо судить военным трибуналом. Но в целом его предложение хорошее», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.

По словам собеседника, «номера после слова «Россия» роли не играют, зато российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации – в Одессу, Киев, Мариуполь и так далее». «Никто не сможет ничего возразить, потому что российская армия будет двигаться по территории «России-1», – объяснил он.

При этом Соловьев напомнил, что «инициатором переименовывания Украины стал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович». «На это ему в Раде уже вежливо ответили, что «лучше жевать, чем говорить». Но суть в другом – кто этого дебила пригрел на груди? Ведь если его взяли на работу, то вопрос к работодателю – зачем он издевается над психически нездоровым человеком?» – задается вопросом собеседник.

«Но если и Гордону дают возможность выступать по этой же теме – значит это делается с какой-то целью», – считает Соловьев. Он отметил, что «Украина – это государство, которое сложно назвать дружественным России, особенно после того, как выяснилось, что СБУ стоит за организацией теракта на газопроводе в Крыму».

«А сегодня американская телекомпания CNN вдобавок ко всему опубликовала информацию о том, что украинские спецслужбы вместе с их американскими кураторами планировали похищение российских граждан. Почему мы как государство на это никак не ответили?», – риторически заключил Соловьев.

Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости».

Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.



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