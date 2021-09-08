Мнение: Несгораемый коврик для кошки

Владельцам Шевроле Болт рекомендуют присматривать за ними — могут загореться. В помещениях не оставлять, на ночь на зарядку не ставить… в общем, похоже, проблемы с пожарной безопасностью не только у Илона Маска, но и у других производителей электромобилей. Электропроводка, будь она неладна — вечный источник приключений:

https://www.ixbt.com/news/2021/07/17/chevrolet-bolt-2017-2019.html

С моей Теслой, которая кошка, похожая беда. У неё есть тёплый коврик на столе — я смастерил его сам из автомобильного подогрева и трансформатора на 12 вольт. Коврик уже подустал, особенно если учесть, что Тесла регулярно прокалывает его когтями. Кроме того, использовать вещи не по назначению кажется мне плохой практикой. Навряд ли производители коврика для автомобилей рассчитывали, что у водителей будут когти на заднице.

Я бы хотел купить полноценный коврик с подогревом для животных, но с этим у нас на планете огромная проблема. К примеру, дешёвые универсальные электроковрики просто горят, иногда вместе с домами и животными. Почитайте отзывы, волосы зашевелятся от ужаса.

Коврики специализированные, включая уличные пояса с подогревом и медицинские грелки, выглядят понадёжнее. Однако на прямой вопрос производители отвечают категорическим возгласом: не смейте драть наши грелки-коврики когтями, это опасно. Может, производители просто перестраховываются, но проверять, так ли это, мне на моей личной кошке не хочется.

Наконец, на рынке есть обогреватели в виде больших твёрдых пластин из какой-то керамики. Это тоже плохой вариант. Во-первых, их ругают за низкое качество исполнения: крошатся, раскалываются, пылят. Во-вторых, мне нужен коврик мощностью, допустим, в 40 ватт, как лампочка, а там мощность начинается от 800 ватт. Наконец, они слишком большие, их надо вешать на стену или ставить торцом на пол.

Наверное, я не испытывал бы такого разочарования, если бы на рынке не было каких-нибудь наночесалок или роболапочисток. Однако до ковриков-то с подогревом человеческие технологии вполне дозрели! Мы запустили человека в космос, мы сделали татуировку на ноге таракана. Неужели обычный коврик для животных находится за пределами наших возможностей?

Если бы я стоял во главе фирмы, производящей товары для животных, я бы сделал такой коврик немедленно, собрав его, как конструктор, из стандартнейших компонентов:

1. Корпус из прочного тугоплавкого пластика или чего-нибудь в этом роде.

2. Нагревательный элемент внутри корпуса.

3. Накладной тканевый чехол по типу простыни с резинкой.

4. Противоскользящее покрытие снизу.

5. Шнур питания с прочными съёмными разъёмами.

6. Блок питания с ручкой регуляции мощности и системой защиты от короткого замыкания.

7. (Опционально) защита на шнур питания типа той, которую ставят на велосипедные замки, чтобы животное не могло сгрызть шнур.

Добавим сюда разные размеры ковриков, от 20х40 до 40х80, и вот у нас готовая линейка товаров. Себестоимость производства копеечная, продавать можно по 2000-5000 рублей. Потенциальный рынок огромен — коврик для питомца купили бы многие, но таких ковриков, повторюсь, никто не выпускает. Или, чтобы быть менее категоричным, я вот уже долгие годы не могу найти подобный коврик. Если вдруг безопасные электрические коврики уже есть — дайте мне ссылку, я куплю себе один.

Я знаю, что мне сейчас напишут опытные предприниматели. Что если такими ковриками не торгуют в каждом маленьком зоомагазине, значит на них просто нет спроса, так как владельцы животных не видят смысла тратить электричество впустую. Возможно, это и так. Запуск нового продукта — дело всегда рискованное. Но, с другой стороны, коврик с подогревом — не ядерный реактор, разработать и сделать пробную партию можно очень дёшево. Главное, не экономить на качестве, чтобы эти коврики не начали гореть.

Сейчас, спасибо капитализму, у людей появляются всё новые и новые потребности, о которых раньше никто и не думал. Каких-то тридцать лет назад у нас не то что для животных товаров не было, у нас даже для двуногих людей памперсы и прокладки не продавались. На весь Ленинград было три с половиной ветклиники, а сейчас их уже больше тысячи. Люди хотят тратить деньги на питомцев, это факт. Поэтому нужно просто предоставить нам такую возможность.

И, да, чтобы два раза не вставать. Может, посоветуете обычный обогреватель для комнаты? У меня сейчас старенький Электролюкс с вентилятором, но в нём баг — если его выключить, чтобы перенести из кабинета в спальню, например, он потом несколько часов отказывается включаться. То ли стоит какая-то защита от перегрева, то ли ещё как-то инженеры намудрили. Неудобно.