Защита замглавы Меджлиса Джелялова подала апелляцию на его арест
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“Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Наримана Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба направлена в “Верховный суд Крыма” через “Киевский районный суд” Симферополя посредством почтового отправления”, – пояснил он.
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4410944998970862
Контекст:
Российские силовики утром 4 сентября пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли. 6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задержание Джелялова на оккупированном полуострове связано с началом работы Крымской платформы. В МИД Украины также заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
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