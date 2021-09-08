 

Защита замглавы Меджлиса Джелялова подала апелляцию на его арест

08.09.2021, 12:52, Новости дня
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“Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Наримана Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба направлена в “Верховный суд Крыма” через “Киевский районный суд” Симферополя посредством почтового отправления”, – пояснил он.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4410944998970862

Контекст:

Российские силовики утром 4 сентября пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли. 6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задержание Джелялова на оккупированном полуострове связано с началом работы Крымской платформы. В МИД Украины также заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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