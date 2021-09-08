 

“Красивые и опасные”. Синоптик предупредила украинцев о туманах

08.09.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Однако без атмосферных явлений не останемся – будут возникать красивые, хотя и опасные для водителей, туманы. Туманы с видимостью 300-500 метров будут плавать преимущественно утром и вечером”, – сообщила специалист.

По ее словам, температура воздуха будет комфортной, “практически идеальной” +20…+25 °C.

“И даже ночью заморозки отступят под мягким давлением комфортного тепла +8…+14 °C. В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается + 22… +24 °C”, – 

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4855554367807836

Диденко 6 сентября рассказала, что в Украину пришло первое бабье лето. Оно длится с конца августа и примерно до 11 сентября.

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / В дагестанском селе введен карантин после выявления сибирской язвы

25.02 / В «кукурузном поясе» США наблюдается сильное истощение почвы

01.02 / СБУ передала дело о государственной измене нацгвардейца в суд

24.02 / Санкции против «Спортмастера» негативно повлияют на саму Украину

09.08 / Сети АЗС повысили цены на автогаз за выходные

11.11 / Эпидемиолог Колесникова: Не очень понятно, каков смысл карантина выходного дня, когда в другие дни люди посещают массовые мероприятия

24.12 / США подготовили санкции против РФ из-за Навального, но не ввели их

01.09 / Украина является №1 в мире по использованию криптовалют – Минцифры

29.06 / Турция приостановила авиасообщение с шестью странами

18.09 / Нардеп Юрченко стал подозреваемым, “Колос” дебютировал в Лиге Европы. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика