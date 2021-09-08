Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший

1. Желаю, от собственной жизни балдеть,

Все важное в полном объеме иметь

И счастье, как воздух, вдыхать ежедневно,

И преумножать свой бюджет, непременно!

2. Из радостных сюжетов

Пусть состоит вся жизнь,

И в сердце будет лето,

А в мыслях — оптимизм!

Фото: depositphotos.com

3. Пусть искрятся улыбкой глаза,

Пусть вальсирует с Вами мечта,

Пусть судьба Вам сюрпризы несет,

Ну а жизнь только радость дает.

4. Желаю, наслаждаться каждым днем,

Все лучшее от жизни брать в охапку,

А крупное везение во всем

Пусть сделает к мечте дорогу гладкой!

5. С днем рождения спешу Вас поздравить,

Пожелать Вам хочу я добра,

Чтобы счастье всегда было рядом,

Чтоб здоровье не брали года!

6. Желаю день рождения прекрасно провести,

Быть в чудном настроении, от радости цвести.

Пусть каждое мгновение наполнится теплом,

А шумное веселье заполнит весь твой дом!

Фото: depositphotos.com

7. Желаю счастья и здоровья,

Чтоб денег в доме было море,

Чтоб все невзгоды отступили,

Чтоб близкие тебя любили!

8. Пусть праздник будет ярким и прекрасным.

В делах все четким и предельно ясным.

Чтоб было ощущение у вас,

Что жизнь на сто процентов удалась.

9. Пусть мечты ведут вперед

К достиженьям фееричным,

И с любовью повезет,

И с запасами наличных!

10. Счастья бесконечного,

В душе задора вечного,

Любви, везенья, радости

И жизни, меда сладостней!

Контекст:

Поздравления женщине в прозе можно найти здесь, а мужчине – здесь.

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