Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
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1. Желаю, от собственной жизни балдеть,
Все важное в полном объеме иметь
И счастье, как воздух, вдыхать ежедневно,
И преумножать свой бюджет, непременно!
2. Из радостных сюжетов
Пусть состоит вся жизнь,
И в сердце будет лето,
А в мыслях — оптимизм!
Фото: depositphotos.com
3. Пусть искрятся улыбкой глаза,
Пусть вальсирует с Вами мечта,
Пусть судьба Вам сюрпризы несет,
Ну а жизнь только радость дает.
4. Желаю, наслаждаться каждым днем,
Все лучшее от жизни брать в охапку,
А крупное везение во всем
Пусть сделает к мечте дорогу гладкой!
5. С днем рождения спешу Вас поздравить,
Пожелать Вам хочу я добра,
Чтобы счастье всегда было рядом,
Чтоб здоровье не брали года!
6. Желаю день рождения прекрасно провести,
Быть в чудном настроении, от радости цвести.
Пусть каждое мгновение наполнится теплом,
А шумное веселье заполнит весь твой дом!
Фото: depositphotos.com
7. Желаю счастья и здоровья,
Чтоб денег в доме было море,
Чтоб все невзгоды отступили,
Чтоб близкие тебя любили!
8. Пусть праздник будет ярким и прекрасным.
В делах все четким и предельно ясным.
Чтоб было ощущение у вас,
Что жизнь на сто процентов удалась.
9. Пусть мечты ведут вперед
К достиженьям фееричным,
И с любовью повезет,
И с запасами наличных!
10. Счастья бесконечного,
В душе задора вечного,
Любви, везенья, радости
И жизни, меда сладостней!
Контекст:
Поздравления женщине в прозе можно найти здесь, а мужчине – здесь.
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