 

“А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?” Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости

08.09.2021, 12:52, Новости дня
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“Не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет живет в США. А почему [проживающая в США] Лилия Подкопаева, тоже абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках, всегда рядом со спортом? Нужно понимать, если у человека есть любовь к Украине, он всегда будет рядом, даже если живет в США. Но Баюл – я вообще не видел ее 27 лет в Украине” – сообщил министр.

Гутцайт заявил, что накануне организации праздничных мероприятий звонил Баюл, чтобы пригласить ее на мероприятия, но с ней не было связи.

“Она не ответила. Хотел пригласить, но услышал, что есть какая-то обида”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: hromadske / YouTube
Контекст:

Оксана Баюл родилась в 1977 году в Днепропетровске. В 1994 году в 16-летнем возрасте она победила на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. После этого она перебралась в США. Оставив спорт, занималась бизнесом, лечилась от алкоголизма, публиковала биографические книги.

Накануне 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины Баюл заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на праздничные мероприятия, а спустя три дня после этого сообщила, что приняла решение отказаться от украинского гражданства.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна праздновала 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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