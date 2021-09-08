ЕСПЧ признан нежелательной организацией на территории РФ

Сегодня Минюст объявил, что действиях Европейского суда по правам человека обнаружены признаки экстремизма и нарушения законных интересов РФ. На основании этого организация признана нежелательной на территории РФ.

Экстремизм, по мнению министерства, заключается в в вынесении заведомо неправосудных приговоров по делам “гражданин России имярек против РФ”, которыми предусмотрена выплата компенсаций гражданам в иностранной валюте. Такие решения, подчеркнули в ведомстве, наносят ущерб бюджету РФ и препятствуют исполнению государством своих обязанностей перед гражданами РФ и мировым сообществом. Кроме того такие решения представляют собой дискредитацию органов власти Российской Федерации и ведут к подрыву конституционного строя страны.

На основании вынесенного решения отныне в соответствии с российскими законами всё движимое и недвижимое имущество, а также любые счета ЕСПЧ в российских банках обращаются в доход РФ, а любое сотрудничество граждан РФ с ЕСПЧ в форме переписки, обращений, консультативной помощи или подачи в суд влекут за собой уголовную ответственность для граждан РФ. Решение вступает в силу немедленно на всей территории РФ.

—