Избиркомы сняты с выборов

Массовым отстранением неугодных кандидатов занимаются Минюст, прокуратура и суды. Избирательные комиссии потеряли контроль над кампанией.

Значительная часть оппозиционных кандидатов отстранена от участия в выборах в Госдуму, как и в другие представительные органы по всей стране. Кандидатов исключали как на этапе выдвижения, так и после регистрации — при этом десятки человек пострадали из-за «закона против ФБК*», который позволяет лишать «причастных к экстремистским организациям» права избираться сроком до трех лет. При этом часть кандидатов снимают с нарушением даже этого нового закона, а под удар попадают не только сторонники Алексея Навального.

Как следует из доклада движения «Голос»**, другим распространенным инструментом для снятия с дистанции служит наличие в собственности кандидата иностранных финансовых инструментов.

Аналитики отмечают, что избиркомы теряют контроль над предвыборным процессом, отказы в регистрации кандидатам опираются преимущественно на решения судов, Минюста и прокуратуры. Корреспондентка «Новой» разбирается в историях кандидатов, которых сняли с сентябрьских выборов, и объясняет, как распадается избирательная система России.

Московский муниципальный депутат Галина Фильченко собиралась идти на выборы в Госдуму по Прокопьевскому округу (Кемеровская область) как кандидат от «Яблока». Для политика эта избирательная кампания не первая, регистрация на выборы прошла без эксцессов. В августе Фильченко согласовала все необходимые документы и приехала в Прокопьевск, чтобы начать агитационную кампанию. Однако как только кандидат оказалась в городе, конкуренты по очереди подали против нее иски. Политика обвинили в причастности к «экстремистской организации» — Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального — и потребовали признать ее регистрацию незаконной.

Московский муниципальный депутат Галина Фильченко. Фото из соцсетей

— Как только я приехала в Прокопьевск, мне позвонили из суда и сообщили, что мой конкурент на выборах в Госдуму от КПРФ Иван Утробин потребовал отменить мою регистрацию из-за причастности к деятельности ФБК. Когда в назначенное время я пришла на заседание, в зале его самого не было, но был его представитель Александр Тодоров, который потребовал у судьи запросить <на меня> дополнительные материалы у Центра по противодействию экстремизму по Кемеровской области. На этом же настаивала прокуратура, — рассказывает Фильченко.

В иске Утробин сослался на участие Фильченко в несогласованных акциях. Политик дважды получала соответствующие административные протоколы: из-за митинга «за честные выборы в Мосгордуму» 27 июля 2019-го, а также из-за акции 23 января этого года в поддержку Алексея Навального. Несмотря на то, что Фильченко уже тогда готовилась к снятию, процесс немного затянулся — на следующем заседании Утробин свой иск отозвал.

— Сначала, когда судья спросила у Утробина, почему он решил отозвать иск, он не хотел отвечать. Но потом все же сказал, что считает, что у каждого кандидата есть право участвовать в выборах, и уже избиратели должны решать, хотят они за него голосовать или нет, — продолжает политик («Новая» попыталась связаться с Иваном Утробиным. Кандидат прочитал сообщение в мессенджере, но не ответил. Также он не ответил на звонки). — Прокуратуру же этот ответ не удовлетворил, и ведомство настояло на том, чтобы пригласить на заседание представителя партии. Кроме того, по мне уже была запрошена экспертиза в Центре «Э». Так что назначили еще одно заседание.

К третьему заседанию против Фильченко появился еще один аналогичный иск — его подала кандидат от партии «Зеленые» Елена Матвеева.

Интересы нового истца представлял Александр Тодоров, как и в случае с Утробиным. К этому моменту уже были подготовлены материалы от регионального Центра по противодействию экстремизму. По словам Фильченко, на нее собрали «все, что можно найти в интернете из абсолютно разных источников». В частности, там были фотографии со сторонниками Навального, а также с другими независимыми муниципальными депутатами и депутатами Мосгордумы. В прошлый четверг Кемеровский областной суд снял Галину Фильченко с выборов.

Выжженное политическое поле

Законопроект, который запрещает участие в выборах причастных к «экстремистским организациям», был подписан президентом Владимиром Путиным 4 июня этого года (в Госдуму его внесли в начале мая). Согласно поправкам в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме жителей Российской Федерации», временно принимать участие в выборах больше не смогут граждане, которые участвовали в «реализации целей и форм деятельности» организации, признанной экстремистской, предоставляли ей «финансовую, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь», а также выражали поддержку в интернете. Закон позволяет лишить жителей права избираться на срок от года (для сторонников) до пяти лет (для руководителей), при этом имеет обратную силу. Запретить избираться теперь могут тем, кто сотрудничал с организацией еще до того, как суд присвоил ей статус «экстремистской».

— Это выглядит юридически абсурдно, однако новые поправки действительно предусматривают такую возможность (о запрете быть избранным за причастность к деятельности за год до присвоения организации статуса экстремистской. — Ред.), — объясняет действие закона старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин. — Причем понятие «причастности» толкуется судами абсолютно дискретно и широко. Доказательствами может быть все что угодно — от участия в мероприятиях до репостов публикаций.

Добрынин также акцентирует, что существующие формулировки закона не отменяют неконституционность всей практики, поскольку она противоречит 54-й статье Конституции, согласно которой закон ни при каких условиях не может иметь обратной силы. Как уточняет политолог Алексей Макаркин, новая норма дала власти возможность снимать кандидата за действия, которые он не может исправить.

— Если у кандидата есть иностранные счета, он может от них отказаться — это заранее известные правила игры. Здесь же человека наказывают за то, что было ненаказуемо на момент совершения. Конечно, это пытаются объяснить тем, что закон предусматривает для человека всего лишь невозможность идти на выборы: страшно, неприятно, но не уголовное преследование. Однако принцип обратной силы должен быть универсальным, — указывает Макаркин. Политолог добавляет, что новая норма уже значительно расширила практику снятия кандидатов с выборов.

Пока что действие нового закона распространяется только на «сторонников» ФБК — счет лишенных пассивного избирательного права таким образом уже идет на десятки, несмотря на то, что решение о признании структур Алексея Навального экстремистскими вступило в силу только 4 августа. Среди первых «пострадавших» оказались оппозиционеры Олег Степанов и Илья Яшин. Обоих кандидатов избиркомы отказались регистрировать на выборах еще в июне этого года, когда политики только собирались подавать документы и открывать избирательный счет. Куда больше случаев произошло в самый разгар предвыборных кампаний. К примеру, в Бердске (Новосибирская область) избирательная комиссия сняла с выборов в местный совет депутатов сразу 11 независимых кандидатов.

Дело Шлосберга

Галина Фильченко стала не единственным политиком, выбывшим из предвыборной гонки из-за «доноса» соперника. Примерно в это же время в Калининграде с выборов в горсовет по иску от КПРФ сняли бывшего координатора регионального штаба Навального* Александра Черникова, который также выдвигался от «Яблока». Как рассказывает кандидат, к этому моменту он уже подал все документы в Территориальную избирательную комиссию (ТИК), прошел проверки и начал агитационную кампанию. Однако в конце месяца иск против него подала его оппонентка от коммунистов Инна Соловьева.

Экс-координатор регионального штаба Навального Александр Черников. Фото из соцсетей

— Я с ней разговаривал на встрече против застройки зеленой зоны уже после подачи иска — там она в принципе впервые увидела, как я выгляжу. По ее словам, она подала заявление по команде «сверху» от главы местного отделения КПРФ Максима Буланова. Буланов ей якобы сказал, что я «размою» ее голоса, и у нее не будет шансов выиграть, — возмущается Черников. — С ним самим я разговаривал еще до встречи с этой женщиной. Он был очень удивлен, что кто-то из партии на такое пошел, так как до этого он сам звал меня пойти на выборы от КПРФ (к сожалению, «Новой» не удалось связаться ни с Соловьевой, ни с Булановым).

Черников уверен, что на самом деле этот иск — не инициатива КПРФ.

Кандидат предполагает, что партия просто могла выполнять «заказ» либо от «Единой России», либо от силовых структур (точных данных у него нет).

Политик рассказывал корреспонденту Север.Реалии***, что на заседании судья устно заявил: связь активиста и штаба Навального подтверждается «документами из правоохранительных органов не областного масштаба, а выше, которые суд не затребовал, так как физически не мог знать о них». Кроме того, на решение суда повлияла объяснительная Черникова из отдела МВД по борьбе с экстремизмом, которую он написал в январе 2021 года. В ней активист говорил о сложении своих полномочий с должности руководителя штаба Навального в Калининграде. Решение суда Черников собирается обжаловать.

— Сами избиркомы не имеют возможности проверить всех кандидатов, которые выдвигаются на выборы. Они могут обнаружить иностранные счета, отправить соответствующие запросы, но как установить «причастность» кандидатов? Поэтому здесь они исходят из информации, которую предоставляет суд. А это происходит после обращения другого кандидата. Сейчас нарабатывается такая практика, — объясняет Макаркин.

По схожему принципу с выборов в Госдуму и Псковское областное собрание сняли лидера псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга (26 августа ЦИК исключил кандидата из федерального и регионального списков партии). Решение об отмене регистрации было принято по иску кандидата в нижнюю палату парламента от партии «Зеленые» Андрея Пангаева, который также выдвигается по Ховринскому одномандатному округу в Москве. Как рассказывает «яблочник», событие для него было не самым неожиданным: по его словам, он понимал, что выход на выборы в Госдуму в одномандатном округе в Москве вызовет противодействие властей, вопрос был только в форме этого противодействия.

Глава псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Меня отнесли к числу кандидатов, способных выиграть выборы в Государственную думу. И решили пойти путем судебного воспрепятствования моему участию в выборах по специально разработанной внеправовой схеме. Суд с этой схемой согласился, невзирая на ее незаконность. Суд принял решение, противоречащее даже самому репрессивному закону, на который пытался опираться. Это прямой признак политического решения, — объясняет Шлосберг.

Политика снимали с выборов еще до иска. 3 августа, через три часа после того, как лидера псковского «Яблока» зарегистрировали на выборах в Госдуму, избирательная комиссия Псковской области отказала Шлосбергу в регистрации на выборы в областное собрание из-за задержания на митинге в поддержку Навального 23 января этого года. (Сам политик настаивает на том, что суд признал его тогда виновным в организации не шествия в поддержку Навального, а другого мероприятия. Шлосберг пытался увести людей с акции в Пскове 23 января в местный «гайд-парк», где люди могут собираться без согласований. По похожим основаниям был снят и другой «яблочник» — Николай Кузьмин.)

Но на следующий день Псковская областная избирательная комиссия кандидата восстановила, сославшись на то, что решение о признании структур Навального еще не вступило в силу. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова тогда говорила, что ЦИК оказал псковскому избиркому «методическую помощь» в отмене решения о снятии Льва Шлосберга.

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Путешествия экстремистов во времени

Несмотря на аргумент ЦИК о том, что до 4 августа ФБК и штабы Навального юридически еще не были признаны экстремистскими организациями, кандидатов снимали с выборов и до этой даты. К примеру, кандидатку в петербургское Заксобрание и экс-главу штаба Навального Ирину Фатьянову сняли с выборов еще 27 июля по письму Минюста, которое пришло в ТИК. К тому моменту гражданка уже подала документы на выдвижение, открыла избирательный счет и активно занималась сбором подписей, так как собиралась идти на выборы как самовыдвиженка.

Кандидатка в Заксобрание Петербурга Ирина Фатьянова. Фото из соцсетей

— После истории с Яшиным и Степановым было несколько удивительно, что мне вообще дали открыть избирательный счет, хотя по закону так и должно быть, — рассказывает Фатьянова. — Когда подаются документы, ТИК сразу же отправляет запросы во все необходимые органы: Минюст, Центр по противодействию экстремизму и так далее. Ответы на них были получены, и никаких преград для моего сбора подписей не было.

Кампания шла хорошо, по словам политика, ее команда стала быстро выходить на пиковые значения по количеству собранных подписей, а узнаваемость в округе повысилась. Однако потом команде поступил проект решения, из которого Фатьянова и ее сторонники узнали, что кандидатку хотят снимать с выборов после того, как ТИК повторно отправил на нее запрос в прокуратуру.

— Мы продолжили собирать подписи. Несмотря на закрытие избирательного счета, 99% сборщиков остались. В итоге мы собрали подписи с запасом. Была надежда придать гласность этой истории через обращения в городской избирком и ЦИК (суды же сейчас для всех закрыты). Однако городская комиссия проголосовала точно так же, как и территориальная. Мы подали жалобу в ЦИК — ответ до сих пор не поступил, хоть и прошло больше месяца, — рассказывает Фатьянова.

По словам адвоката Константина Добрынина отказ в выдвижении Фатьяновой вызывает много вопросов, «так как ни Минюст, ни тем более ТИК подменять собой суд не могут, поэтому не вправе решать вопрос о причастности лиц к экстремистской деятельности».

— В случаях Фатьяновой и Яшина формально это были не аннулирования регистрации кандидатов, а отказы в самой возможности выдвижения.

Эти решения крайне любопытны с точки зрения правовой природы, потому что, насколько мне известно, такая процедура избирательным законодательством не предусмотрена, а значит, назвать ее законной, мягко говоря, сложно, — объясняет Добрынин.

В тот же день, когда ТИК аннулировала выдвижение Фатьяновой, аналогичная история произошла с активистом Иваном Лузиным в Калининграде, где он собирался выдвигаться на выборы в Госдуму (позже избирком также аннулировал его выдвижение и в городской совет). По этой же причине в городе отказали в регистрации на выборы в горсовет местному активисту Рагнару Рейну. Примерно в это же время с выборов в Законодательное собрание Тверской области был снят и активист Артем Важенков, а в Нижнем Новгороде с выборов в Госдуму сняли журналиста Наталью Резонтову, которая выдвигалась в парламент от «Яблока» (женщина утверждает, что к Навальному никакого отношения не имела). Все эти отказы были совершены еще до решения апелляционного суда о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.

Как поясняет юрист Анастасия Буракова, в РФ организации признаются экстремистскими только после того, как решения по ним вступают в силу, так что снятия кандидатов избиркомами по «закону против ФБК» раньше этого срока были незаконными. В остальном вопросы о юридической возможности таких снятий все же преимущественно адресованы новой норме, которая, по словам правозащитницы, прописана очень «расплывчато».

— В законе указано, что причастность к организации должна быть подтверждена решением суда. Что это за решение суда — неясно. Это должно быть отдельное установление факта или достаточно «административки» за митинг, так как структуры Навального признавали экстремистскими, в том числе и за несогласованные мероприятия? Вопрос законодательно не урегулирован, что позволяет трактовать его очень свободно, — уверяет Буракова. При этом она добавляет, что уже были случаи, когда кандидатов снимали вообще без ссылок на решения суда. Так что «даже этот резиновый закон не соблюдают», — сокрушается Буракова.

«Новая газета» отправила запрос в ЦИК с вопросом, будет ли комиссия исследовать случаи недопуска до выборов из-за формальной связи со структурами Навального по закону о «причастности к экстремизму», которые произошли еще до 4 августа. Кроме того, газета попросила оценить комиссию прозрачность законодательства о запрете избираться причастным к экстремизму и практику его применения. На момент написания материала ответ в редакцию еще не поступил.

Акции ЦИК идут вниз

Снятие кандидатов с выборов стало тенденцией на этих думских выборах, следует из доклада движения в защиту прав избирателей «Голос» («Новая газета» подробнее рассказывала о выводах движения в материале Центр «Элла». — Ред.). Уже на момент подготовки доклада число кандидатов, выбывших из списков партий, оказалось заметно выше, чем на думских выборах 2016 года (выбывшие — это кандидаты, которые были исключены на этапе подачи документов, кому было отказано в регистрации или же чья регистрация впоследствии была отменена). На момент окончания предыдущей кампании из предвыборной гонки выбыло 234 человека.

В этом году уже к 17 августа из думской кампании выбыло 244 потенциальных кандидата из федеральных списков.

Сейчас этот показатель продолжает расти. Стоит также отметить, что в подсчетах аналитики движения учитывали только выборы в нижнюю палату парламента. Как тенденция на снятие кандидатов отражается на выборах всех уровней, оценить пока сложно.

Как отмечают в «Голосе», текущая предвыборная практика показывает, что в процессе фильтрации кандидатов все сильнее теряют свою субъектность Центральная избирательная комиссия и окружные избиркомы. Несмотря на то, что по закону избиркомы — независимые органы, которые создавались с целью защиты избирательных прав граждан, отказы комиссий в регистрации все чаще опираются на решения судов, Минюста и прокуратуры.

— Снятия кандидатов в этом году стало бичом российских выборов, — говорит член Совета движения «Голос» Аркадий Любарев. — Сейчас в основном прибегают к закону об экстремистских организациях и трактуют его достаточно широко. Но есть и другие механизмы, например, снятие из-за владения иностранными финансовыми инструментами или наличия иностранного гражданства (в середине августа с выборов был снят зампред партии «Новые люди» и лидер региональной группы по Санкт-Петербургу Александр Даванков из-за гражданства Греции. — Ред.). По закону избирательные комиссии, конечно, независимые органы. Но все снятия с выборов решаются не в избирательных комиссиях и не в судах. Такие вопросы решают в администрациях, и дальше избирательные комиссии и суды только их оформляют. Все эти решения — политические, поэтому шансов их оспорить почти нет.

Один из громких случаев выхода из предвыборной гонки этого года, который не связан с экстремизмом, — снятие Верховным судом с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко из-за владения акциями иностранных компаний (сам Потапенко говорил, что ему вменяли владение акциями «Яндекса» и Сбербанка, купленных через брокеров, также предприниматель утверждал «Новой», что некоторые документы, которые использовали в суде были подделаны. ЦИК же утверждает, что поводом для этого послужило владение акциями Apple, AT&T, Ford, Tesla, General Electric).

Предприниматель Дмитрий Потапенко. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Еще один скандал связан с исключением экс-кандидата в президенты от КПРФ, директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина из федерального списка КПРФ. Комиссия приняла такое решение 24 июля, основываясь на сведениях Генпрокуратуры о наличии у Грудинина счетов в иностранных банках. ЦИК просила Генпрокуратуру и ФНС предоставить информацию о наличии у кандидата акций офшорной компании Bontro, зарегистрированной в Белизе, по обращению экс-супруги Грудинина Ирины. Как утверждал сам Грудинин, на момент выдвижения он уже не имел отношения к этим активам, а в партии его снятие назвали давлением на всех коммунистов. Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда заявила, что комиссия принимает решения на основе данных Генпрокуратуры и не вправе «заниматься расследованием и давать оценку».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

*Признан Мосгорсудом экстремистской организацией, включен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»**Включен Минюстом в перечень незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента***Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

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