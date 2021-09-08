 

Пользователи высмеяли Xiaomi за заявление о превосходстве оболочки MIUI

08.09.2021, 12:36, Новости дня
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На форумах появилось значительное количество комментариев от пользователей, которые возмущены недавним заявлением представителей компании Xiaomi о том, что фирменная оболочка MIUI якобы превосходит все аналоги.

Данное заявления буквально высмеяли, а специалистов из Xiaomi заподозрили в неадекватности.

На самом деле, MIUI не лучше, а гораздо хуже других популярных прошивок, отмечают эксперты. Когда представители Xiaomi говорят о «бесспорных преимуществах», им следовало бы напоминать и о явных недостатках оболочки. Например, о том, что после одного из недавних обновления смартфоны начинают самопроизвольно перезагружаться. Ошибок, вообще-то, хватает в данной прошивке, уточняют независимые специалисты.



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