Пользователи высмеяли Xiaomi за заявление о превосходстве оболочки MIUI

На форумах появилось значительное количество комментариев от пользователей, которые возмущены недавним заявлением представителей компании Xiaomi о том, что фирменная оболочка MIUI якобы превосходит все аналоги.

Данное заявления буквально высмеяли, а специалистов из Xiaomi заподозрили в неадекватности.

На самом деле, MIUI не лучше, а гораздо хуже других популярных прошивок, отмечают эксперты. Когда представители Xiaomi говорят о «бесспорных преимуществах», им следовало бы напоминать и о явных недостатках оболочки. Например, о том, что после одного из недавних обновления смартфоны начинают самопроизвольно перезагружаться. Ошибок, вообще-то, хватает в данной прошивке, уточняют независимые специалисты.