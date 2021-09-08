 

Мнение: Подводный беспилотник “Клавесин”

08.09.2021, 12:26, Разное
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Подводный беспилотник "Клавесин"

Минобороны утвердило план испытаний нового беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». В настоящее время он проходит тесты на Дальнем Востоке. Их задача — проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. Запускают «Клавесин» с борта исследовательского судна «Маршал Геловани». Ранее комплекс уже проходил тестирование в Крыму. По итогам этих работ было принято решение доработать беспилотник. Эксперты предполагают, что «Клавесин» — важный элемент системы стратегического сдерживания «Посейдон». Аппарат сможет мониторить работу «Посейдона» под водой, изучать подводную обстановку, а в перспективе и проводить элементы техобслуживания.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, график испытаний подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ» уже утвержден. Согласно документу, новинка проходит испытания на Дальнем Востоке. Перед командой испытателей поставлена задача проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. В качестве носителя аппарата выступает гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

Ранее «Клавесин» уже проходил испытания в Крыму. По их итогам конструкция аппарата была доработана, а на его борту появилось специальное оборудование, в том числе гидролокатор. Поэтому сейчас на Дальнем Востоке тестирование проходит и обновленный комплекс бортового оборудования подводного беспилотника.
«Клавесин-2Р-ПМ» относится ко второму поколению семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Он крупнее предшественника — «Клавесина-1». Если последний внешне и по габаритам напоминает торпеду, то новая разработка выглядит как миниатюрная субмарина длиной около 7 м и диаметром примерно в 1 м с небольшой надстройкой сверху.

Вес второй версии «Клавесина» — около 4 т. Аппарат может погружаться на глубину до 6 тыс. м. После отделения от носителя он приступает к работе по программе, но при необходимости оператор может дать ему новые задания. Предполагаемый радиус действия — 50 км. «Клавесин-2» может нести большой набор оборудования: гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.

https://iz.ru/1218017/roman-kretcul-aleksei-ramm/muzyka-voln-podvodnyi-dron-klavesin-ispytaiut-na-dalnem-vostoke – цинк

Источник: Colonel Cassad



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