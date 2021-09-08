Ученые: Наличие лишних килограммов зависит от генетики

Зарубежные учёные установили, что набор лишних килограммов зависит не только от образа жизни, но и от генетики. В этом заключается секрет людей, сохраняющих свою стройность без ограничений в питании.

Работу международной команды исследователей из Эстонии, Австрии и Канады обнародовало издание Cell. Экспертов интересовал вопрос, почему некоторые люди набирают лишнюю массу после небольшого количества калорийной пищи, в то время, как другие могут есть сколько угодно углеводов и жиров, оставаясь стройными.

Для того, чтобы разгадать эту загадку, специалисты изучили гены худых и толстых людей, проанализировав их состав. Как оказалось, лица в хорошей физической форме имеют низкий уровень киназы анапластической лимфомы. Именно эта особенность повышает устойчивость организма к увеличению массы тела. Свои выводы исследователи подтвердили в ходе эксперимента с участием мышей. Активная работа данного наследственного фактора привела к уменьшению жировых тканей у грызунов. При этом их питание оставалось на прежнем уровне без каких-либо ограничений.

Влияние содержания ALK повышает расход энергии и вместе с ним сжигание большего количества энергии. Такими генетическими причинами и объяснялась разница между весом подопытных животных с одинаковым рационом. Аналогичный принцип действует и в случае с людьми, когда одним достаточно небольшой порции фастфуда для увеличения жировой массы, тогда как другие могут есть все, что хотят.

Источник: news.ru