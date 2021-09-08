 

Многодетным россиянам предложили новую льготу

08.09.2021, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чиновник направила обращение главе Минтранса Виталию Савельеву. Она попросила обеспечить многодетные семьи возможностью бесплатного проезда по платным автодорогам.

Волынец констатировала, что согласно федеральному закону, от платы за проезд помимо специальных транспортных средств и транспорта общего
пользования освобождаются и другие категории пользователей. А определяют их собственники платных автодорог или публичный партнер, передает RT.

Также в документе отмечается, что владелец платной дороги вправе устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которые могут
проезжать по льготному проезду или бесплатно. Так, было предложено внести изменения в закон при упоминании льгот для многодетных семей.

Напомним, ранее в Госдуму поступило предложение ввести
пособие для овдовевших пенсионеров. Согласно нынешнему законодательству оставшийся без супруга пенсионер может перейти на пенсию скончавшегося мужа (жены).

Как писали “Дни.ру”, с 1 сентября этого гола вступили в силу очередные законодательные поправки. Они касаются важнейших сфер жизни и охватывают различные социальные группы: от студентов до пенсионеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Мнение: Секретный допрос

14.07 / Почему Рамзана Кадырова не наказывают? – Братья Ltd

09.09 / Безработные родители получат прибавку к пособию на детей

20.11 / Мнение: Русская киберферма

21.08 / Снятие Кличко с должности может обернуться для Зеленского восемью годами лишения свободы – Москаль

10.11 / Личное: “Внести свой вклад в развитие”

15.09 / Автошпионы заметили на тестах прототип «заряженного» универсала VW Golf R Variant

08.09 / Новые выборы и уход Лукашенко: Кремль определился с преемником Батьки – мнение эксперта

27.08 / Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека

16.05 / Белая футболка, джинсы, мокасины. Базовые вещи, которые помогут создать любой образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика