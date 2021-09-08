Экс-посол США Макфол высказался о будущем России после Путина

Майкл Макфол предсказал, что более ожидаемый путь для России – это появление принципиально новой политической системы. Об этом политик заявил на онлайн-мероприятии, посвященном отношениям США, Китаем и Россией.

Экс-посол США в нашей стране предположил, что может произойти и так, что через 20 лет правления Владимира Путина будет действовать та же политическая система. Но, по него мнению, это маловероятно.

Майкл Макфол отметил, что после долгого правления

одного лидера обычно бывает противоположная реакция, передает URA.ru. Так, он вспомнил, что после правления Иосифа Сталина в СССР началось антисталинское

движение – при Никите Хрущеве. А спустя 20 лет власти Леонида Брежнева пришел к власти Михаил Горбачев. Владимира Путина же он считает реакцией на ельцинизм.

Напомним, ранее Майкл Макфол заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет стабильных отношений с Вашингтоном. По его словам, США нужны президенту нашей страны как

враг.

Как писали “Дни.ру”, в июне этого года экс-посол США Майкл Макфол назвал возможную причину отказа Владимира Путина и Джо Байдена от совместной пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.