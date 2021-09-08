Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой

Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин раскритиковал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву за безграмотность, которую та продемонстрировала в интервью Ксении Собчак.

«У Насти Ивлеевой 18,9 млн подписчиков в Instagram. Смотрел сейчас видос, где Ксения Собчак спрашивает у нее в каком веке жил Петр Первый (ответ Ивлеевой – в 16, верный ответ – в 17-18 – прим. ВЗГЛЯД), какая фамилия была у Петра (ответ Ивлеевой – Рюрикович, верный ответ – Романов) и кто написал «Отцы и дети» (ответ Ивлеевой – Толстой, верный ответ – Тургенев) – и понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа. Мы ничего не знаем», – написал Прилепин в Telegram.

Он указал, что за первое полугодие 2021 года Ивлеева заработала 2,7 млн долларов. «Она самый богатый блогер в России. Я хочу сломать эту вот, такую вот Россию. Я хочу другую Россию», – добавил Прилепин.

«- В каком веке правил Петр I?

– В XVI?

– Какая у него фамилия?

– Рюрикович.

– Кто написал «Отцы и дети»?

– Толстой? Ну я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!

– Чем знаменит Джугашвили?

– Без понятия.

– Кем был Товстаногов?

– Писатель?» pic.twitter.com/FMUGh3Uup8

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 7, 2021

Напомним, Ивлеева стала героиней интервью Собчак. В ходе беседы блогер не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. В частности, она не вспомнила, когда правил Петр I, кто написал роман «Отцы и дети», а также профессию известного театрального режиссера БДТ Товстоногова.

Сама Ивлеева позже оправдалась свой провал. «Я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!» – сообщила она, передает «Царьград».