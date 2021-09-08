Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой
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Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин раскритиковал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву за безграмотность, которую та продемонстрировала в интервью Ксении Собчак.
«У Насти Ивлеевой 18,9 млн подписчиков в Instagram. Смотрел сейчас видос, где Ксения Собчак спрашивает у нее в каком веке жил Петр Первый (ответ Ивлеевой – в 16, верный ответ – в 17-18 – прим. ВЗГЛЯД), какая фамилия была у Петра (ответ Ивлеевой – Рюрикович, верный ответ – Романов) и кто написал «Отцы и дети» (ответ Ивлеевой – Толстой, верный ответ – Тургенев) – и понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа. Мы ничего не знаем», – написал Прилепин в Telegram.
Он указал, что за первое полугодие 2021 года Ивлеева заработала 2,7 млн долларов. «Она самый богатый блогер в России. Я хочу сломать эту вот, такую вот Россию. Я хочу другую Россию», – добавил Прилепин.
«- В каком веке правил Петр I?
– В XVI?
– Какая у него фамилия?
– Рюрикович.
– Кто написал «Отцы и дети»?
– Толстой? Ну я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!
– Чем знаменит Джугашвили?
– Без понятия.
– Кем был Товстаногов?
– Писатель?» pic.twitter.com/FMUGh3Uup8
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 7, 2021
Напомним, Ивлеева стала героиней интервью Собчак. В ходе беседы блогер не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. В частности, она не вспомнила, когда правил Петр I, кто написал роман «Отцы и дети», а также профессию известного театрального режиссера БДТ Товстоногова.
Сама Ивлеева позже оправдалась свой провал. «Я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!» – сообщила она, передает «Царьград».
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