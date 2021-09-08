Лукашенко допустил обсуждение ситуации в Афганистане на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 9 сентября, обсудит ситуацию в Афганистане.

Белорусский лидер сообщил об этом во время встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, передает БелТА.

«Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», – сказал Лукашенко.

Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты РФ и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции.