 

В Минздраве уточнили число жертв взрыва в Ногинске

08.09.2021, 12:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате происшествия в подмосковном Ногинске, по последним данным, погиб один человек, пострадали девять, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«По состоянию на 12.00 мск в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 лет – в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно», – цитирует Кузнецова РИА «Новости».

Между тем представитель экстренных служб заявил, что пострадавших – 14, шесть из них госпитализированы.

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Сообщалось о двух погибших и пятерых пострадавших. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры.



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