Сижу с малышкой и научу зарабатывать миллион – Личное мнение

Пришло письмо: Я — Влада, сижу с малышкой 8-й год в декрете и зарабатываю 80 тысяч в месяц, пока муж на работе. Хочешь, Анастасия, научу тебя, как?

Прочитав это, я чуть не подавилась конфетой и забрызгала экран кофе, потому что: а) испугалась таких заработков, бэ) засмеялась, вэ) представила, что я стала Анастасией.



Анастасия и Анастасия с султаном. Известна под ником Хюррем. Стала успешной, когда всех отравила. Фото: Соцсети

Ну, наверное, Влада продаёт марафон, подумала я. Или продаёт марафон — других вариантов нет.

А потом, протирая экран, вдруг задумалась: а что общего у всех героев нашего времени — инстаграмных селебрунишек?

А общее в них — красивая жизнь.

Если посмотреть на них, то продают они по факту на своих марафонах жизнь-мечту, жизнь-сказку, жизнь-негу.

Родила восьмерых. Муж — чилит со стейками. Лужайка — зелёная и ухоженная. Сумочка — брендовая. Губы — уточкой. Соски торчат. Лежит на шезлонге, в руках бокальчик.

И всё-то она успевает, мама малышки — и миллионы зарабатывать, и мужу давать 5 раз в день, и сопли всем детям вытереть! Выглядит при этом, будто проводит 27 часов в сутки в спа и клинике пластической хирургии.

Смотрите, куры, как я успешна! Не жизнь, а сказка.

Простые бабы, задрюканные бытом, детьми, мужем, работой, смотрят на такую жизнь и тоже хотят такую. Подсознательно надеются, что если пойдут на марафон к успешной, то и у них появится шанс так зажить, когда все дети учатся на одни пятёрки в элитной школе за 2 миллиона в год.

Что сказать на это?

Скажу правду, какой бы горькой она ни была: нет, курочки мои, хоть до потемнения в глазах разглядывай марафонщиц, это не поможет тебе от слова совсем. Да и ей, самой марафонщице, тоже несладко — она давно вся в кредитах, муж свиньёй обзывает, а инстаграмная картинка — это всего лишь картинка.

Вместе с тем, я прекрасно понимаю, как хочется красиво пожить. Не как потная лошадь, которую б пристрелить по хорошему, чтобы не мучилась, а как Женщина — да, как Женщина с большой буквы.

Без поварёшек и сковородок, хотя бы. И чтобы ещё денег хоть чуть-чуть оставалось.

К счастью, это сегодня возможно. Если, конечно, задаться целью и просто подумать, как облегчить свой быт.

Больше всего изматывает готовка. Если с уборкой можно приглашать человека раз в неделю и купить робот-пылесос, то вот с питанием чуть сложнее. Все почему-то уверены, что готовить самим экономически выгодно.

На самом деле, это не так. Сейчас уже точно не так, я давала сравнительные экономические расчёты.

И дешевле, и полезнее, и, главное, на порядок меньше затраченного на готовку времени.

Займитесь уже тем, что в ваших силах, а не поиском красивой жизни на марафонах!

Сервис по доставке готового питания Grow Food не только сэкономит вам деньги и даст точно выверенное по ккал правильное и здоровое питание, но разгрузит вас дома.

Красивая жизнь — это не картина в Инстаграме, а ваши свободные часы, которые складываются в недели и годы, которые вы посвятите себе.

В общем, пользуйтесь теми возможностями, что есть уже сейчас, и в этом вам поможет Grow Food.

И совершенно неважно, чем вы займёте освободившееся от плиты время — учите языки, получайте образование или просто посмотрите сериал или почитаете книгу на диване с яблочком. Главное, это время будет вашим, а не отнятым сковородками и кастрюлями!

А теперь расскажите, что такое ваше личное время? Чем его любите занимать?

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