Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима

По словам доктора, пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры.

“С каждым выдохом влажность под маской увеличивается, создавая эффект парника. Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к более активному размножению бактерий и способствовать появлению воспаления. Обычно воспаление появляются в области подбородка, носа и щек”, – отметил Литус.

В качестве профилактики доктор советует соблюдать следующие правила:

Умываться теплой водой после снятия маски, а новую надевать только на сухое лицо;

Не носить одну маску больше четырех часов;

Делать небольшой перерыв перед надеванием новой маски, дать коже “подышать”. Но делать это надо в безопасной среде;

В жаркий период можно использовать солнцезащитные кремы, которые содержат цинк или титан – они будут выступать в качестве барьера от любого трения и раздражения;

Периодическое умывание лица шампунем от перхоти, содержащим кетоконазол или сульфид селена, успокаивает кожу и помогает удалить излишки дрожжевого грибка, особенно вокруг рта и в носощечной складке;

К вечернему уходу за кожей можно добавить средства, в состав которых входят салициловая кислота и другие альфагидроксикислоты (для отшелушивания омертвевших участков кожи), а также бензоилпероксид, масло чайного дерева или экстракт ромашки (противовоспалительная и успокаивающее действие). Такие гели, тоники и пенки легко найти в линейках для проблемной кожи;

Если кожа значительно раздражена, временно перейдите на деликатные, успокаивающие и увлажняющие средства. Эксфолианты желательно использовать очень часто: 2-3 раза в неделю.

На воспалительные участки можно применять средства для точечного нанесения – гидрогелевые патчи, мази и лосьоны.

Если раздраженные участки кожи на лице заметно воспалились, появились отеки, это повод обратиться за профессиональной помощью – косметические средства в такой ситуации не помогут.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Необходимость ношения масок отмечали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ноябре 2020 года говорил, что если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

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