“УДАР Виталия Кличко” предлагает изъять из законопроекта №5600 “налоги на воздух” для бизнеса и граждан

Продан убеждена, что принятие законопроекта №5600 в нынешнем виде негативно повлияет на благосостояние и финансовое положение многих украинских семей, а средний класс в Украине в итоге не появится еще много лет.

“Президентское монобольшинство очень спешит принять скандальный законопроект №5600. Для этого даже разрабатывается специальный механизм, который якобы призван преодолеть “законодательный спам”, а на самом деле должен помочь протянуть скандальный проект с минимальными правками. Если это произойдет, это приведет к существенному ухудшению материального положения малого и среднего бизнеса, а также многих украинских семей. Ведь этот проект, который в команде [президента Украины Владимира] Зеленского громко называют “антиахметовским” или “антиолигархическим”, на самом деле усиливает фискальное давление на мелкое предпринимательство, а также на простых граждан. Он направлен не против олигархов, как об этом заявляют чиновники и провластные депутаты, а против того, чтобы украинцы становились богаче”, – заявила Продан.

Политик подчеркнула, что обложение налогом на добавленную стоимость сделок купли-продажи недвижимости и повышение налога на доходы физических лиц для сделок по продаже квартир, а также введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, – все эти новшества станут бременем именно для мелких предпринимателей, а не для олигархов. В итоге повышение коснется всех украинцев, добавила она.

В партии “УДАР Виталия Кличко” потребовали исключить из законопроекта №5600 все положения, которые усиливают налоговое давление на малый и средний бизнес и расширяют полномочия налоговых органов. В УДАРе предложили власти отказаться от политики усиления фискального давления и перейти к стимулирующим мерам: установить равные налоговые правила и сделать прозрачным администрирование налогов, наладить эффективную работу Антимонопольного комитета и завершить судебную реформу.

“Если власть заботится о благосостоянии украинцев и развитии экономики, она должна не выдумывать “налоги на воздух”, неограниченно усиливая фискальное давление, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально поощрять предпринимательскую инициативу”, – заявила Продан.

Контекст:

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотреть во втором чтении на шестой сессии.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

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