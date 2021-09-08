 

Во Вьетнаме мужчину приговорили к тюремному сроку за то, что он заразил коронавирусом других людей

08.09.2021, 11:58, Новости дня
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Ле Ван Три вместе с зятем отправились на оптовый рынок Бинь Дьен в Хошимине, чтобы работать на торговца льдом. После периода безработицы из-за эпидемии COVID-19 в Хошимине, в ночь на 2 июля, они решили вернуться на мотоцикле из Хошимина к себе на родину, в провинцию Камау на юге страны, уточнило издание Công An Nhân Dân.

На одном из контрольно-пропускных пунктов по тестированию на COVID-19 Ле Ван Три сказали получить инструкции по самоизоляции. Три поехал в центр административных процедур провинции Камау, чтобы подать заявление на пособие по безработице. Когда его спросили о поездках за пределы провинции в последние несколько дней, мужчина ответил отрицательно.

Вернувшись домой, Ле Ван Три поехал в поликлинику коммуны Ань Сюйен, чтобы сделать медицинское заключение. После этого он находился дома на самоизоляции 21 день, но не соблюдал ее. Это и привело к распространению болезни, сообщило Công An Nhân Dân.

Народный суд Камау приговорил Ле Ван Три к пяти годам тюрьмы за распространение опасного инфекционного заболевания и штрафу в 20 млн вьетнамских донгов ($875).

Контекст:

В Камау с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 191 случай заболевания COVID-19 и две смерти, отметило Reuters. Хошимин является эпицентром вспышки коронавируса во Вьетнаме, там выявили почти 260 тыс. случаев заболевания COVID-19 и почти 11 тыс. смертей.

Во Вьетнаме с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 551 тыс. больных COVID-19. Около 309 тыс. пациентов выздоровели, а 13,7 тыс. – умерли, свидетельствуют данные минздрава страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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