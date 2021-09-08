В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости

“Я общался с Федерацией [плавания], почему они не инициировали, чтобы Яна была на этом празднике. Они сказали, что за три дня ей звонили, она не отвечала”, – заявил Гутцайт.

По словам министра, после этого о встречался с Клочковой, чтобы попросить ее помочь Федерации в вопросах подготовки спортсменов.

Гутцайт отрицательно ответил на вопрос журналиста, что неприглашение Клочковой на День Независимости может свидетельствовать о неуважительном отношении к титулованным спортсменам.

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Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна праздновала 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В этот день Клочкова заявила, что не получила официального приглашения на праздничные мероприятия, как это было прежде.

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Ее спортивная карьера началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000-го по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м в комплексном плавании. В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта. Клочкова принесла Украине наибольшее количество золотых медалей.

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