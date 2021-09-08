“Самый красивый изгиб на женском теле – ее улыбка”, “Настоящая султана”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась в соблазнительном образе

“Кыргызстан, люблю тебя!” – написала Узерли.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Самый красивый изгиб на женском теле – ее улыбка”, – заявила подписчица prachi_official_124.

“Ты настоящая султана!” – написала shahejahiu.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

6 сентября Узерли опубликовала первую серию снимков, сделанных в Кыргызстане на премии Asian World TV Series Award.

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