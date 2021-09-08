Мнение: Россия научилась гнать

Прочел сегодня очередную охренительную новость – про то, что “в России стали меньше пить водки”. Я уже как-то объяснял, что на самом деле означают такие новости (не что иное, как рост потребления самогона) – на примере города-порта Магадана. Там еще в начале “нулевых” случился химически чистый кейс, практически эксперимент. Его оказалось легко просчитать, так как в “город просоленный до дна в любое время не доходят поезда” (Арбенина пела именно о Магадане, в котором и творила) – там снабжение только через порт, дорог и ж/д дорог практически нет, и все грузы можно было учесть.

Так вот, когда в Магадане – в рамках борьбы за наполнение бюджета акцизами – извели всё “левое” снабжение контрафактной водкой и вообще спиртным, так, что на прилавках осталась только акцизная (то есть дорогая) водка – потребление легального спиртного в городе за последующий год рухнуло вообще почти до нуля! “Зато” в Магадане внезапно почти в 5 раз (!) выросло потребление… сахара. Неужели в столице Колымского края стали печь в 5 раз больше тортов и пирожных?! – спросите вы.

Нет. Жители Колымы просто массово начали гнать самогон, а легальную водку в магазинах перестали покупать вовсе. А в СССР в аналогичной ситуации (лигачевский “сухой закон” 1985 года) даже пришлось – в разгар войны с пьянством и алкоголизмом – вводить талоны на сахар, поскольку он просто исчез из продажи. Плановая экономика…

Сейчас, поскольку я уже четвертый месяц почти не бываю дома, варюсь в самой гуще народной – я обогатился на этот счет новыми впечатлениями. А именно – вижу, что в “глубинке” народ на самогон уже давно и прочно ПЕРЕШЕЛ. Куда ни придешь – везде стараются угостить именно самогоном “собственного гона” (последний раз, помнится, предлагали “на жимолости” – это уже тут, на Алтае; под белые грибы – неплохо).

Ну а на фокус-группах или просто при общении говорят вообще не стесняясь – мол, в каждом доме, или чуть ли не в каждом подъезде есть кто-то, кто “гонит” – и к нему/ней и ходят все соседи. Самогон в 3-4 раза дешевле, поэтому в рыночном смысле у водки против самогона нет вообще никаких шансов.

В этом смысле удивительно лишь то, что потребление легальной водки падает так медленно. Видимо, спрос поддерживают наши немногочисленные большие города, в которых уровень доходов как-то держится и поэтому покупка водки не воспринимается “дырой в бюджете”.