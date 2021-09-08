В помидорах нет семян: что необходимо сделать, чтобы сохранить сорт

Почему внутри томатов отсутствует семена и что нужно сделать для сохранения таких сортов?

Семена не обязательно покупать, их можно собирать самостоятельно. Достаточно выбрать наиболее спелые помидоры со здоровых урожайных кустов.

В некоторых сортах очень мало семян или их вовсе нет. Такие нелегко сохранить, но при определенных знаниях вполне возможно.

Малосемянные

Вы слышали о партенокарпических томатах? Партенокарпией называют способность растения завязывать плоды без оплодотворения. Образуются плоды с “пустыми” семенами без зародышей или бессемянные плоды.

В Японии выведены новые гибриды томатов без семян. Биологам удалось инактивировать ген IAA9, который путем подавления синтеза фитогормона ауксина, препятствует формированию плода без предварительного опыления.

Ауксины (фитогормоны) вызывают активный рост стеблей, листьев, предотвращают опадание завязи, отвечают за партенокарпию. В жаркое время года синтез ауксинов на порядок выше, что приводит к завязыванию пустотелых плодов.

Бессемянные плоды могут стать результатом использования регуляторов роста на основе ауксинов и гиббереллинов.

Из наиболее популярных сортов с небольшим количеством семян можно выделить: Банановый, Желтую ракету, Тайгу, Золотые горы Медео, Валенсию, Эшли, Канадское наследие, Тюльпан розовый и др.

Гибриды и малосемянные сорта сегодня популярны благодаря плотной мякоти. Их используют для производства кетчупа и томатной пасты.

На самом деле почти все плоды этих сортов содержат семена, но в небольшом количестве. Бессемянными могут оказаться плоды нижних кистей. Но, как правило, во второй половине вегетации формируются плоды, в которых все же встречаются семена, пусть и в незначительном количестве. И если нужно собрать семена с этих кустов, следует дождаться полного вызревания плодов на кистях.

А как быть, если семян в томатах не образовалось? Как сохранить растения и получить урожай в будущем году? Остается только одно: размножать растения вегетативным способом или черенкованием. Так сохраняют до следующего сезона не только любимые сорта бессемянных томатов, но и гибриды.

Черенковать нужно правильно

В качестве посадочного материала служат пасынки и верхушки стеблей здоровых кустов. Заготовить черенки нужно еще до наступления холодов во избежание развития заболеваний томатов.

Понадобится острый нож с удобной рукояткой (предварительно его нужно обработать дезинфицирующим средством). Срезать черенки длиной 15 см, оставляя по 4 листочка. Нижние листья и бутоны лучше удалить, чтобы все силы шли на образование корешков.

Срезанные черенки либо сразу высаживают в грунт, обработав срезы стимулятором, либо ставят в отстоянную воду на 7 – 10 дней. За это время должны появиться корешки – значит, можно высаживать.

Посадка и уход

Сначала черенки можно сажать в одноразовые стаканчики (300 – 500 мл), а потом пересадить кусты в более просторные ящики. А можно сразу приготовить отдельные емкости 5 л и более, в которых помидоры смогут полноценно развиваться и давать урожай.

В первые дни после посадки спрячьте контейнеры с черенками от прямых солнечных лучей – выберите место с рассеянным светом. А через 7 дней можете переносить укоренившиеся помидоры в хорошо освещенную комнату и ухаживать, как за горшечными растениями: полив при необходимости и подкормка комплексными органическими удобрениями раз в две недели.

Дополнительное освещение

Для полноценного роста и развития с начала октября помидоры нуждаются в дополнительном освещении, не менее 15 часов.

Обычной лампы накаливания недостаточно, лучше купите специальную фитолампу: светодиодную, натриевую, индукционную, фитолюминесцентную. Ее действие усилит светоотражающий экран из фольги – его можно изготовить самостоятельно.

Весной помидоры, которые высаживали осенью, заметно разрастаются. Придется снова провести черенкование, чтобы к маю получить новый посадочный материал.

При желании можно не возиться с черенкованием осенью, а купить нужный сорт и вырастить его из семян весной. Но если это редкий сорт или гибрид, то попробовать все же стоит. При надлежащем уходе есть шанс не только сохранить посадочный материал до весны, но и получить урожай томатов любимого сорта.