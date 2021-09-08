 

El Periódico – значительные риски — Сальвадор первым в мире признал биткоин официальным платёжным средством

08.09.2021, 11:30, Новости дня
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Биткоин стал официальной валютой Сальвадора наряду с уже используемым в качестве валюты долларом США, что, как ожидается, приведёт к снижению стоимости денежных переводов, привлечению иностранных инвестиций и стимулированию внутреннего потребления, пишет El Periódico. Однако в МВФ и рейтинговых агентствах предупредили, что принятие биткоина в качестве законного платёжного средства может быть связано с рисками для финансового и страхового секторов страны.


Reuters

Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин в качестве законного платёжного средства, и уже приступил к покупке криптовалюты, пишет El Periódico.

В июне законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон о признании биткоина официальным платёжным средством наряду с уже используемым в качестве валюты долларом США. Утверждённый закон обязывает всех продавцов в стране принимать биткоин для оплаты товаров и услуг, а также разрешает платить налоги этой криптовалютой.

Президент страны Найиб Букеле неоднократно высказывался в пользу подобной меры, которая, как ожидается, приведёт к снижению стоимости денежных переводов, привлечению иностранных инвестиций и стимулированию внутреннего потребления. По оценке Букеле, сальвадорцы сэкономят на комиссии за перевод средств из-за рубежа около €340 млн. Кроме того, по мнению главы государства, признание биткоина национальной валютой привлечёт в Сальвадор «инвесторов и туристов, у которых есть биткоин».

Что касается функционирования криптовалюты, правительство запустило цифровой кошелёк Chivo, что в центральноамериканской стране является синонимом слова «крутой». Он позволяет хранить биткоины, а также работает с долларами США. Правительство страны создало фонд на $150 миллионов — граждане, которые подписываются на криптовалютный кошелёк, получат $30 в биткоинах.

Кроме того, правительство приступило к установке 200 банкоматов для обмена биткоинов на доллары. По словам Букеле, транзакции также будут осуществляться без комиссии, кроме того, в Сальвадоре будут работать 50 специальных отделений, где можно будет снимать и вносить деньги для транзакций с криптовалютой. 

Тем не менее в Международном валютном фонде увидели опасность в признании биткоина национальной валютой. А рейтинговое агентство Fitch отметило, что принятие биткоина в качестве валюты в стране может иметь негативные последствия для финансового и страхового её секторов. В агентстве также предположили, что в связи с этим может появиться возможность нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Представитель МВФ Джерри Райс предупредил, что принятие биткоина в качестве законного платёжного средства в Сальвадоре может быть связано со «значительными рисками» и потребует эффективных мер регулирования. Как пишет El Periódico, Райс отметил, что решение правительства «имеет ряд финансовых и юридических вопросов, которые требуют очень тщательного анализа».



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