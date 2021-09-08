 

ПФР: Неправильные данные в трудовой могут привести к ошибке при начислении пенсии

08.09.2021, 11:26, Разное
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Пенсионный фонд РФ предупредил граждан о возможных проблемах при начислении пенсии. Эксперты ПФР сообщили, что неправленые данные в трудовой книжке могут создать определенные сложности при оформлении пенсионных выплат.
На официальном сайте Пенсионного фонда РФ опубликовано обращение к гражданам, в котором сообщаются возможные трудности при оформлении пенсии. Оказывается, довольно часто сотрудники ПФР сталкиваются с проблемой – неправильные или неполные данные в трудовой книжке россиянина приводят к ошибке в начислении выплат. Чтобы избежать проблем при оформлении пенсии, эксперты рекомендуют заранее обратиться в Пенсионный фонд России. Сотрудники госучреждения направят необходимые запросы работодателям, что позволит избежать ошибок при начислении пенсии.

В качестве примера распространенных погрешностей в трудовой книжке интернет-издание «Народные Новости» приводит: отсутствие печати предприятия, несоответствие указанной должности и ошибки в датах трудоустройства. Заметив какую-либо погрешность, не стоит переживать и паниковать. Следует обратиться в ПФУ, сотрудники которого направят компетентные запросы и получат всю необходимую информацию из архивов. Данные о работе указаны не только в трудовой книжке, поэтому даже потеря документа не лишает гражданина стажа.

Источник: nation-news.ru



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