Российский танк Т-90 «Прорыв» пройдет первые испытания

Первый комплект модернизированных танков Т-90 «Прорыв» поступил на вооружение российской армии. Современная боевая единица вскоре пройдет боевые испытания, которые покажу реальную мощь тяжелого вооружения.

Впервые танк Т-90 «Прорыв» был показан на международном военном форуме «Армия-2021». Согласно техническим характеристикам, на боевой единице установлен тепловизор с ТВ-каналом, лазерная система наведения с дальномером, а также современный модуль отображения информации, который впервые используют на подобной боевой технике. Испытания танка Т-90 «Прорыв» пройдут в ближайшее время, поэтому вскоре появится больше информации о реальной мощи данного тяжелого вооружения.

Источник интернет-издания «Полит Эксперт» также сообщает, что установленные на «Прорыве» модификации позволят вести наблюдение за потенциальной целью, не выходя из укрытия. Кроме этого модуль можно оперативно снять при изменении ситуации на поле битвы.

Источник: politexpert.net