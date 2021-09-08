Абрикосов заявил, что Бузовой нужна помощь врачей

Ольге Бузововой нужна помощь невропатолога. Бывший участник проекта «Дом-2» Роман Тертишный (Май Абрикосов) выступил с разгромной критикой на своей странице в социальной сети Instagram.

Как написал Абрикосов в своем Instagram, его Ольга Бузова ужасает, и ей нужна помощь близких и неравнодушных людей, а также певице не помешает помощь врача невропатолога. Он пояснил свой пост тем, что в рекламе своего нового шоу в «Крокус Сити Холле» Бузова явилась общественности в облике Богородицы.

Среди прочего, Романа Тертишного возмутила стоимость шоу певицы и телеведущей. Как он считает, 30 миллионов рублей за фонограмму – это непомерная сумма. Стоимость билетов от 3850 рублей и ограничения по возрасту 16+ также возмутили экс-участника телестройки «Дом-2». «Совсем еще дети будут смотреть на пошлую тетку-богохульницу», – не стесняясь в выражениях высказался Абрикосов.

Отметим, что многие пользователи социальной сети поддержали этот пост своими комментариями с не менее резкими высказываниями.

Источник: yandex.ru