Мнение: Плато

Эксперты ВОЗ заявили о том, что «мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом».

Словосочетание «эксперты ВОЗ» становится более меметичным, чем «английские учёные». Нынешняя «пандемия» отличается от всех предыдущих в первую очередь тем, что полностью и напрочь оказались отброшенными все ранее существовавшие стандарты и протоколы. Море неструктурированной информации, перемежающейся с невероятным разнообразием самых разных оценок и истошными воплями политиков и пропаганды погрузили мир в хаос, в котором оказалось очень удобно насаждать страх и ужас.

И всё это прикрывалось как раз мнением «экспертов ВОЗ». То, что ВОЗ, в отличие от ИГИЛ или Аль-Кайеды, является настоящей, а не мифической международной террористической организацией, давно уже факт. Никаким террористам не под силу истребить такое количество людей, как это сделали политики под прикрытием ВОЗ. И увы, но полутора лет масштабного геноцида этим людоедам всё ещё мало. «Плато» – это значит, еще всё впереди. Тем более, что «эксперты» оговариваются – «коронавирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом». Так что плато — оно, конечно, плато, но вы не расслабляйтесь, мы вас в покое оставим еще не скоро.

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