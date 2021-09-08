Рослесхоз заявил о ликвидации природных пожаров

Природные пожары в российских лесах практически потушены. Основной лесопожарный сезон пройден, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

«На сегодня лесные пожары практически потушены. Существуют отдельные очаги в Якутии, еще в нескольких регионах, но можно сказать, что основной лесопожарный сезон этого года пройден», – передает ТАСС слова Советникова на открытии федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2021».

Ранее в МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах по всей России.