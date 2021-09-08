 

Рослесхоз заявил о ликвидации природных пожаров

08.09.2021, 11:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПриродные пожары в российских лесах практически потушены. Основной лесопожарный сезон пройден, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

«На сегодня лесные пожары практически потушены. Существуют отдельные очаги в Якутии, еще в нескольких регионах, но можно сказать, что основной лесопожарный сезон этого года пройден», – передает ТАСС слова Советникова на открытии федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2021».

Ранее в МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах по всей России.



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