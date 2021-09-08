Названа причина взрыва в доме в Екатеринбурге

Причиной взрыва в доме на улице Индустрии в Екатеринбурге, по предварительной информации, стала сигарета, зажженная при включенном газе, сообщил источник в силовых кругах.

«Пострадавший мужчина – сын хозяйки квартиры, где был взрыв. Предварительно, он сидел на кухне и выпивал. Затем открыл газовый кран и начал курить», – сообщил источник Ura.ru.

Как сообщил начальник пресс-группы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, личность пострадавшего уже установлена. «Это местный житель, житель Кузнецов 1991 года рождения, ранее не судимый и в настоящее время не трудоустроенный. Он госпитализирован по предварительным данным с ожогами различные степени тяжести. Врачи оказывают ему необходимую помощь», – отметил Горелых.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что точная причина случившегося еще не известна: «Отрабатываются различные версии. В том числе – нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием».

Как рассказали местные жители, в этом году в пострадавшем доме не было проверки газового оборудования. Последняя прошла в апреле 2020 года. В пресс-службе «Екатеринбурггаза» заявили, что снабжением дома занимается ООО «Газтехсервис».

Взрыв в девятиэтажке на улице Индустрии в Екатеринбурге прогремел днем 8 сентября. На месте, помимо спасателей, работают сотрудники полиции, врачи и специалисты АО «Екатеринбурггаз».

Ранее в экстренных службах региона сообщили, что в результате взрыва газа в жилом доме в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пострадал один человек.