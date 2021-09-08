 

ФСБ задержала партию контрабандных сигарет на 2 млн долларов

08.09.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПограничники задержали в Смоленской области девять грузовиков, перевозивших партию контрабандных сигарет стоимость 2 млн долларов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Смоленской области выявлены девять грузовых автомобилей с табачной продукцией при попытке въезда на территорию Российской Федерации в обход установленных маршрутов. В грузовиках перевозилось более 9 тыс. коробок с сигаретами без акцизных марок ориентировочной стоимостью свыше 2 млн долларов», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В сопроводительных документах в качестве пункта назначения был указан Афганистан, хотя, по словам водителей большегрузов, сигареты должны были быть доставлены в Московский регион. «Водители привлечены к административной ответственности. Транспортные средства и груз переданы в таможню для дальнейшего разбирательства», – сообщили в ФСБ.

Ранее МВД изъяло 120 тонн контрабандных табачных изделий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / США анонсировали дальнейшие шаги в связи с выходом из ВОЗ

27.10 / Попова объяснила, почему человек с прививкой от COVID-19 может заразиться

02.03 / “Путин и Трюдо внимательно наблюдают и готовы ответить”. Соцсети обсуждают вакцинацию Зеленского

25.07 / Россиянам рассказали, что нужно делать, если украли смартфон

30.01 / Компания Huami разрабатывает ИИ-чип третьего поколения

25.12 / Возле одного из ресторанов Киева ночью произошел взрыв – полиция

11.03 / Главврач Закарпатской областной больницы: Во время первых волн коронавируса было 10% кислородозависимых, сейчас – 80%

17.07 / Пожары в Сибири пришлось тушить искусственными осадками

12.09 / Трамп посетит Калифорнию, охваченную лесными пожарами

17.03 / С начала 2020 года по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства об экологических преступлениях – Баканов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика