ФСБ задержала партию контрабандных сигарет на 2 млн долларов

Пограничники задержали в Смоленской области девять грузовиков, перевозивших партию контрабандных сигарет стоимость 2 млн долларов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Смоленской области выявлены девять грузовых автомобилей с табачной продукцией при попытке въезда на территорию Российской Федерации в обход установленных маршрутов. В грузовиках перевозилось более 9 тыс. коробок с сигаретами без акцизных марок ориентировочной стоимостью свыше 2 млн долларов», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В сопроводительных документах в качестве пункта назначения был указан Афганистан, хотя, по словам водителей большегрузов, сигареты должны были быть доставлены в Московский регион. «Водители привлечены к административной ответственности. Транспортные средства и груз переданы в таможню для дальнейшего разбирательства», – сообщили в ФСБ.

Ранее МВД изъяло 120 тонн контрабандных табачных изделий.