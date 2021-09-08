“С крыльями в полете”. У Джанабаевой ветром подняло одежду

Джанабаева запечатлена в черных брюках, кроссовках и кардиганом с цветочным принтом, который подняло вверх ветром.

“Шепотом договорюсь с ветрами… Кажется, сегодня я смогу и это. Хорошего дня вам”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Удачи. И с крыльями в полете”, – прокомментировала подписчица elena_dratova.

“Потрясающе”, – написала albina._love_.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

—