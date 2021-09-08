 

“С крыльями в полете”. У Джанабаевой ветром подняло одежду

08.09.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джанабаева запечатлена в черных брюках, кроссовках и кардиганом с цветочным принтом, который подняло вверх ветром.

“Шепотом договорюсь с ветрами… Кажется, сегодня я смогу и это. Хорошего дня вам”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Удачи. И с крыльями в полете”, – прокомментировала подписчица elena_dratova.

“Потрясающе”, – написала albina._love_.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / В октябре в РФ сократились продажи машин Jaguar Land Rover

09.03 / Нардеп от “Европейской солидарности” Гончаренко сделал прививку от COVID-19 вакциной, которую Порошенко назвал “говном”

11.04 / Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России

14.01 / Мишустин поручил разработать механизм по предупреждению заноса инфекций в Россию

02.06 / “Белавиа” из-за закрытия воздушного пространства рядом стран потеряла две трети направлений

28.11 / В Петербурге от коронавируса умерла вся семья, кроме новорожденного – СМИ

12.01 / Языковой омбудсмен опубликовал инструкцию: что делать, если отказывают обслуживать украинский

23.02 / Кличко предложил провести депутатские слушания по концепции Мемориала в Бабьем Яру до голосования

23.11 / С начала пандемии COVID-19 в России умерло на 120 тыс. человек больше, чем обычно. Это в разы больше официальной статистики

11.09 / Лукашенко заявил о «своем пути» белорусской экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика