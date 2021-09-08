 

Оккупанты в Крыму задержали бывшего члена Меджлиса и свидетеля по делу Джемилева

08.09.2021, 11:04, Новости дня
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Свидетельница инцидента рассказала, что 7 сентября в 20.30 она заметила возле своего дома две машины. Ее сын и мама сказали, что стоят они давно.

“Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24.00 две легковые машины и “Газель” приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он (Менсеитов), ни члены его семьи на звонки не отвечают”, – сообщила она.

“Крымская солидарность” уточняет, что 18 июня 2021 года Менсеитов давал в “Армянском городском суде” показания как свидетель защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно за  “пересечении государственной границы Российской Федерации” после запрета на въезд.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1489690774731707

Контекст:

В последнюю неделю российские силовики активизировали репрессии против крымских татар. В частности, 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. У него провели обыск по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

В ФСБ России 7 сентября заявили, что Джелялов и Ахтемовы якобы причастны ко взрыву участка газопровода в Крыму. Российские силовики считают взрыв “диверсией” украинской разведки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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