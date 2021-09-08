 

Фонд госимущества Украины назвал дату аукциона по приватизации завода “Большевик”

08.09.2021, 11:04, Новости дня
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Соответствующее решение  7 сентября приняла аукционная комиссия.

“Сегодня “Большевик” – это полуразрушенное предприятие, большинство цехов которого давно простаивают, а оборудование в до сих пор работающих изношено на 80%. С приватизации начнется новый этап жизни завода”, – заявили в ФГИ.

Стартовая цена завода – 1,39 млрд грн.

“Рассчитываем на конкуренцию и рост цены в несколько раз”, – прокомментировал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

В ФГИ напомнили, что 29 октября состоится аукцион по приватизации АО “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/4524832040872544

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ рассказал в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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