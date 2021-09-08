 

Кучма: В НАТО берут нужных, а не тех, кто “держится за мамкину юбку”

08.09.2021, 11:04, Новости дня
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“Когда мы говорим о стандартах НАТО, надо воспринимать их формально […] В НАТО охотнее принимают не тех, кому нужен Альянс, а тех, кто нужен Альянсу. Я думаю, что в Брюсселе с большим энтузиазмом будут смотреть на технологически продвинутого партнера, способного делать решающий вклад в свою собственную оборону, а не держаться за мамкину юбку”, – объяснил он.

В этой связи Кучма заявил, что в Украине фактически отсутствует государственный оборонный заказ.

“Южмаш” и КБ “Южное”, которые я имел честь возглавлять много лет, готовы производить действительно современные, мощные ракетные комплексы оборонного назначения. Но государство, которое тому же воюет, игнорирует эту возможность […] Финансирование из центра близко к нулю. Меня интересует, чего хочет власть в Киеве?” – спросил второй президент Украины.

Украине нужно прилагать максимальные усилия на дипломатическом направлении, чтобы влиять на слабые звенья Альянса, полагает Кучма.

При этом он считает, что представления о НАТО в украинском обществе “мифологизированы и почти сказочные”.

“В течение последних десятилетий мы бросались из одной крайности в другую. В советские времена НАТО было для подавляющего большинства наших людей сказочным чудовищем. Самой страшной угрозой. Сегодня же многие смотрят на НАТО как на всемогущего супермена из комиксов. И первая, и вторая точки зрения ошибочны. На НАТО надо смотреть не как на миф, а как на реальность. Осознавать связанные с Альянсом возможности и ограничения. И ни в коем случае не перекладывать на НАТО все расчеты и ожидания. Надеяться на НАТО можно, но рассчитывать надо только на себя”, – заключил Кучма.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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